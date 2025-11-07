屏東打造旅行靈感製造所 一站式感官體驗

走進屏東市勝利星村創意生活園區，街角有一處結合旅遊資訊與五感體驗的新地標「屏感覺所」，這裡不只是旅遊服務中心，更像是一座「屏東旅行的製造所」，讓每位旅人都能從感官出發，重新發現這座城市的溫度與節奏。

縣府交通旅遊處表示，館內設計以「感覺」為主題，讓旅人能透過視覺、味覺、嗅覺與聽覺，從心開始體驗屏東的魅力，展示區則陳列屏東在地好物與職人品牌，處處展現出屏東溫暖而多彩的土地記憶。

交旅處指出，「屏感覺所」同時提供旅遊諮詢、台灣好行路線指引，是一處集結便利與溫度的旅遊中繼站，也不定期舉辦手作工作坊、講座與旅遊分享活動，成為串聯在地創意與觀光推廣的重要平台。

旅人到此能迅速掌握屏東的全貌與多樣玩法，從海岸線的墾丁、佳樂水，到山林之間的霧臺、三地門，再到市區巷弄裡的文青小店與夜市小吃，每一次翻頁、每一杯飲品，都是啟發下一段旅程的靈感火花。

交旅處說，位於屏東市勝利路一百三十七號的「屏感覺所」，位處勝利路與中山路交會口，距離屏東火車站騎乘YouBike僅需六分鐘，營運時間為每日上午十一時至晚上八時。