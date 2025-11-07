屏東打造旅行靈感「製造所」，一站式感官體驗開啟南國旅程。（屏東縣政府交旅處提供）

記者毛莉／屏東報導

走進屏東市勝利星村創意生活園區，街角有一處結合旅遊資訊與五感體驗的新地標—「屏感覺所」。這裡不只是旅遊服務中心，更像是一座「屏東旅行的製造所」，讓每位旅人都能從感官出發，重新發現這座城市的溫度與節奏。

不論您是短暫停留，或計畫展開一場深入南國的長途旅行，「屏感覺所」都以最自在的姿態迎接每一位來訪者。坐在木桌邊，啜飲一口帶著海風氣息的港口茶，或嚐一杯以屏東特產水果為基底調製的季節限定氣泡飲品，那股酸甜的氣泡在舌尖綻放，正如屏東給人的印象—清新、自在、充滿陽光。

縣府交通旅遊處表示，館內設計以「感覺」為主題，讓旅人能透過視覺、味覺、嗅覺與聽覺，從心開始體驗屏東的魅力。明亮開放的閱讀區提供多本旅遊書籍與地方刊物，讓人可輕鬆翻閱、隨興發想下一趟旅程；展示區則陳列了屏東在地好物與職人品牌，從可可巧克力、屏東盛產果物，到精緻伴手禮，處處都展現出屏東溫暖而多彩的土地記憶。

交旅處指出，除了沉浸式體驗與商品推薦，「屏感覺所」同時提供旅遊諮詢、台灣好行路線指引、免費Wi-Fi與充電站服務，是一處集結便利與溫度的旅遊中繼站。這裡也不定期舉辦屏東在地業者的手作工作坊、講座與旅遊分享活動，成為串聯在地創意與觀光推廣的重要平台。

此外，這裡也是了解屏東的最佳起點，透過這個空間，旅人能迅速掌握屏東的全貌與多樣玩法—從海岸線的墾丁、佳樂水，到山林之間的霧臺、三地門，再到市區巷弄裡的文青小店與夜市小吃，每一次翻頁、每一杯飲品，都是啟發下一段旅程的靈感火花。

交旅處說，位於屏東市勝利路137號的「屏感覺所」，位處勝利路與中山路交會口、藏壽司對面，距離屏東火車站騎乘YouBike僅需六分鐘。營運時間為每日11:00至20:00。