屏東推出特色好物 官方LINE商城上線

（中央社記者黃郁菁屏東縣18日電）屏東縣政府「永續好屏友」官方LINE線上商城，集結20個屏東青年品牌，打造全新電商通路，今天正式上線。縣府期盼，青創品牌能觸及更多人，讓屏東好物成為全台好禮。

屏東縣政府今天在竹田鄉德旅店舉行「永續好屏友」LINE禮物線上商城發布記者會，屏東縣長周春米、客家委員會主委古秀妃、LINE台灣執行長陳立人等人出席，見證屏東在青創扶植、品牌升級與數位轉型上重要里程碑。

周春米表示，感謝客家委員會對屏東青年支持，也感謝LINE台灣協力與信任，借重LINE禮物便捷送禮功能與廣大使用族群，民眾只要透過LINE禮物商城，就能挑選屏東好物致贈好友，成功縮短消費者與品牌間距離，讓屏東好物成為全台好禮，也讓屏東青年品牌被更多人看見、被更多人喜愛。

周春米表示，縣府協助並陪伴創業青年，包括大店長、客家大夥房等計畫，自2024年起推動「BSPT極屏」計畫，以「永續」作為核心精神，協助青年從品牌定位、視覺設計到行銷策略全面升級。此次上架商品之一「午後時光禮盒」嚴選7品牌，讓大家品嘗青年的用心，感受屏東熱情。

古秀妃表示，六堆地區中客家人口，屏東占多數，客委會長期支持地方產業，也感謝縣府、LINE台灣支持青年。青年創業十分不易，禮盒不只是產品，更重要的是青年背後努力精神。

陳立人說，LINE數位創生計畫自2024年底與屏東合作，與縣府推出「今天好屏友」官方帳號，好友數超過150萬人。LINE也推動在地輔導數位轉型與輔助，LINE數位創生計畫有超過100家屏東中小店家加入，經輔導官方帳號好友數平均成長43%。LINE禮物商城不僅提供地方社區產物全國銷售通路，降低行銷門檻，也強化經濟效應，藉由LINE生態圈加深屏東品牌曝光機會。

屏東縣政府勞動暨青年發展處發布新聞稿表示，「BSPT極屏」計畫已經培育超過20個青年品牌，「永續好屏友」官方LINE線上商城有20個屏東創業青年品牌好物，即日起販售。（編輯：李淑華）1141118