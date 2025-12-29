屏東推動污水建設再升級! 潮州鎮污水下水道系統第一期管線及用戶接管工程第一標開工

▲屏東縣政府持續推動污水建設，潮州鎮污水下水道系統(第一期)管線及用戶接管工程(第一標)今（29）日開工，預計116年11月完工。（圖／屏東縣政府提供）

【記者 王靚慧／屏東 報導】為持續推動潮州鎮污水下水道建設，屏東縣政府今(29)日於潮州水資工務所舉行「屏東縣潮州鎮污水下水道系統第一期管線及用戶接管工程第一標」開工典禮，由縣長周春米、內政部長劉世芳共同主持，此工程經費2億8,590萬元，預計116年11月完工，完工後可提供1,621戶免費污水接管與化糞池廢除服務，並改善後巷環境，有效提升整體環境衛生品質與居住安全。

縣長周春米表示，污水下水道系統是現代化城市不可或缺的基礎建設，潮州為屏東縣第二大人口鄉鎮，縣府自107年推動潮州下水道工程，採兩期執行，工程總經費逾38億元，目前第一期污水幹管工程業已完工，水資源回收中心持續施工中，並同步推動第一期管線與用戶接管作業，預計於116年11月完工。

周縣長特別感謝內政部長劉世芳、國土署，以及各界代表與鄉親的支持，她說，污水下水道系統是看不見卻極為重要的良心工程，本次第一期管線及用戶接管工程範圍主要位於潮州鎮民治溪以南、介壽路及志成路，未來第一期工程完成後，將可提供每日4,200噸之污水處理量，以及用戶接管1,621戶，並有效提升潮州鎮公共污水下水道普及率約7.18%。

內政部長劉世芳表示，下水道建設是一項不易推動的工程，不僅關乎環境衛生，更牽涉家戶端的配合與溝通，工程推動過程繁複且耗時，因此，她也感謝地方民代與相關單位協助溝通協調，期盼工程能順利推動、如期完成。

縣府表示，「潮州鎮污水下水道系統」整體計畫內容包含污水管線約27.74公里、用戶接管戶數13,380戶，並興建一座計畫平均日污水處理量約8,400噸之水資源回收中心，計畫總建設經費約新臺幣逾38億元，實施期程分為二期，自民國107年至123年，為期17年逐步完成。

縣府水利處表示，「屏東縣潮州鎮污水下水道系統第一期管線及用戶接管工程第一標」工程經費2億8,590萬元，中央補助2億6.588萬7,000元，縣府自籌2,001萬3,000元，採污水管線及用戶接管合併施工方式，管線工程使用國內外成熟之短管推進工法，避免大面積開挖，降低對交通、周邊建築及地下管線影響，並兼具低噪音與施工彈性，能有效減少施工期間對民眾生活的干擾。

此外，民眾最關心的用戶接管部分，水利處將提供「用戶接管＋化糞池廢除」全套式免費施工服務，將住家污水全面納入密閉專管收集系統，不僅可大幅改善居家與後巷環境衛生，化糞池於施工期間也由縣府免費協助廢除，住戶不再需要定期抽水肥，真正落實「一次施工、長久受益」的目標。