屏東推墾丁商圈多語友善措施

▲屏縣府精選墾丁商圈十二家餐飲業者作為示範店家，提供日文、韓文專業菜單翻譯輔導。（記者毛莉攝）

屏東縣政府為提升恆春半島國際旅遊友善，首度系統性推動商圈多語輔導措施，以墾丁商圈為示範商圈，協助餐飲業者優化外語溝通環境，讓國際旅客「看得懂菜單、吃得懂台灣味」，打造更友善的國際旅遊體驗。

屏東縣政府表示，本次計畫以「示範先行、資源共享」為策略核心，精選墾丁商圈十二家餐飲業者作為示範店家，提供日文、韓文專業菜單翻譯輔導，協助店家將原本僅有中文或簡易英文的菜單，升級為內容清楚、標價明確、外國旅客易於理解的多語版本，避免因語言或價格資訊不清造成消費疑慮。

交通旅遊處表示，除一對一示範輔導外，縣府亦同步製作「公版七國語言菜單參考模板」，涵蓋中文、美式英文、日文、韓文、印尼文、泰文及越南文等七種語言，提供墾丁商圈市集攤販及商圈業者自由參考使用，降低業者自行翻譯的門檻，擴大多語友善效益，讓政策資源能被更多店家實際運用。

交旅處指出，本次多語輔導不僅是翻譯文字，更著重「讓外國旅客真正理解台灣料理文化」，在翻譯內容中兼顧料理特色、食材說明與文化脈絡，避免直譯造成誤解，讓國際旅客能透過菜單認識台灣在地風味，進一步提升消費信心與停留意願。交旅處說，未來也將持續結合大型觀光活動與商圈輔導政策，協助更多在地業者提升國際接待能力。