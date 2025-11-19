屏東推產業創新 廠商開發花生皮茶包、午仔魚熱狗

（中央社記者黃郁菁屏東縣19日電）屏東縣政府113年度「地方產業創新研發推動計畫」，共有17家廠商完成創新研發，今天在屏東西市場舉行成果展。產品新奇多元，包含花生皮茶包、午仔魚熱狗等。

屏東縣政府自民國97年推動「地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）」，113年度共有17家廠商完成創新研發，帶動約新台幣2600萬元研發投入，並促成超過6100萬元投資，今天在屏東西市場舉行成果展。

屏東縣長周春米表示，推動創新及研發，皆離不開學術單位專業支援，謝謝經濟部中小及新創企業署支持、屏東大學及相關學術單位協助，讓廠商不僅能在原有基礎上持續前進，更能與全球生態永續接軌，賦予商品更高價值，未來縣府將持續透過SBIR計畫支持縣內中、小企業，讓更多在地優質產品與服務被世界看見。

成果展展現許多廠商創意與技術，其中，金弘麻油花生行以「廢棄變黃金」為理念，將原被視為廢棄物的花生皮開發成花生皮茶包、法式甜點等具市場潛力創新商品，不僅實踐資源循環，也吸引日本市場關注。

金弘麻油花生行執行長黃筑憶說，廠商常不敢開發新產品，就是因為包裝與設計費昂貴，不過沒有包裝就不可能打開企業送禮市場。自今年6月正式推出禮盒後，同期營業額已增加3倍。

兆鴻食品有限公司則選用7兩以下小規格魚體，採用去內臟、保留魚骨的全魚肉加工方式，結合國立屏東科技大學技術移轉，開發出高鈣午仔魚熱狗與蒲燒魚排等新穎產品。

兆鴻公司研發計畫主持人江幸珍表示，當時開發商品起因為午仔魚無法銷中過剩，屏科大媒合養殖戶與食品公司，讓水產銷得出去、食品公司也有新產品銷售，創造雙贏局面。

屏東縣政府城鄉發展處表示，屏東產業結構多元，涵蓋農業生技、食品加工、文化觀光、智慧製造及太空科技等領域，各產業皆展現屏東創新與韌性，不僅帶動研發投入、促成投資金額，更創造就業機會，完成58項產品與服務開發，成果相當豐碩。

城鄉處提及，SBIR成果展結合屏東西市場創新場域，共同展現地方研發創新能量，即日起至21日，每天上午10時至下午5時，在屏東西市場展出研發成果。（編輯：李錫璋）1141119