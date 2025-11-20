屏東教育農遊雙軌啟動 農村共學體驗深入「食」地





屏東縣政府20日在縣府廣場舉行「農遊餐桌・永續食代」成果發表記者會，今年透過推展「食農教育」與「農遊餐桌」計畫，整合教育、農業與觀光資源，成果豐碩亮眼。縣長周春米說，這項計畫成功媒合全縣8家農場與18所學校，帶領超過700位師生走出教室、走進土地，親手觸摸泥土、採收作物，體會食物從產地到餐桌的真實旅程。

活動現場，縣長周春米也輕鬆上陣，與主廚黃鼎博共同示範「手撕烤雞三明治」，強調料理方式簡單易學，各農場都能輕鬆上手、快速推廣，只要不到5分鐘，即可完成一道健康又營養的輕食料理，讓現場觀眾紛紛歡呼叫好。

廣告 廣告

縣長周春米表示，本次計畫結合休閒農業及食農教育，串聯高樹、萬巒、潮州、東港、竹田、萬丹、九如、恆春等農場據點，結合校外教學課程，打造農遊及教育的雙軌體驗，讓孩子們在農場中不只是「玩」，更透過每一次的接觸學會尊重土地、珍惜食物、理解農民的辛勞，這就是食農教育最珍貴的成果。

周縣長對各家農場的特色與文化如數家珍，強調在農場的戶外田野教室，孩子們可以透過種植、採收、烹煮與分享體驗，將抽象的課堂內容化為生活中的感動，屏東擁有全台最豐富的農產與自然資源，縣府將持續推動「農遊＋教育＋永續」模式，讓孩子從小扎根農業，也讓更多人走進屏東、品味屏東、記住屏東。

縣府農業處表示，今年邀請三位人氣主廚走入農場，包括「THE KINFOLK餐桌」主廚黃鼎博、「ALBA私廚」主廚林郁翔與「咕嚕咕嚕家うちりょうり」主廚江國賓，協助農場開發地方創意料理。以香草、咖啡、黃金果等屏東在地食材，創作出多道特色料理，如茴香蝦仁義大利麵、日系芋香滑蛋丼、咖啡奶酪、玉子燒、手撕烤雞三明治等，讓在地食材化身田園風味佳餚。

參加體驗活動的學生笑著說：「原來青菜這麼難種，以後不敢挑食了！」也有孩子在體驗烤馬鈴薯後興奮分享：「這是我吃過最好吃的馬鈴薯，因為是我自己挖的！」老師們也表示，孩子在農場特別專注、特別快樂，學習效果比在教室更深刻。

更多新聞推薦

● 政院提出院版《財劃法》草案 高市府：比藍白《財劃法》再修法版更公平