屏東教育農遊雙軌啟動 農村共學體驗深入「食」地
屏東縣政府20日在縣府廣場舉行「農遊餐桌・永續食代」成果發表記者會，今年透過推展「食農教育」與「農遊餐桌」計畫，整合教育、農業與觀光資源，成果豐碩亮眼。縣長周春米說，這項計畫成功媒合全縣8家農場與18所學校，帶領超過700位師生走出教室、走進土地，親手觸摸泥土、採收作物，體會食物從產地到餐桌的真實旅程。
活動現場，縣長周春米也輕鬆上陣，與主廚黃鼎博共同示範「手撕烤雞三明治」，強調料理方式簡單易學，各農場都能輕鬆上手、快速推廣，只要不到5分鐘，即可完成一道健康又營養的輕食料理，讓現場觀眾紛紛歡呼叫好。
縣長周春米表示，本次計畫結合休閒農業及食農教育，串聯高樹、萬巒、潮州、東港、竹田、萬丹、九如、恆春等農場據點，結合校外教學課程，打造農遊及教育的雙軌體驗，讓孩子們在農場中不只是「玩」，更透過每一次的接觸學會尊重土地、珍惜食物、理解農民的辛勞，這就是食農教育最珍貴的成果。
周縣長對各家農場的特色與文化如數家珍，強調在農場的戶外田野教室，孩子們可以透過種植、採收、烹煮與分享體驗，將抽象的課堂內容化為生活中的感動，屏東擁有全台最豐富的農產與自然資源，縣府將持續推動「農遊＋教育＋永續」模式，讓孩子從小扎根農業，也讓更多人走進屏東、品味屏東、記住屏東。
縣府農業處表示，今年邀請三位人氣主廚走入農場，包括「THE KINFOLK餐桌」主廚黃鼎博、「ALBA私廚」主廚林郁翔與「咕嚕咕嚕家うちりょうり」主廚江國賓，協助農場開發地方創意料理。以香草、咖啡、黃金果等屏東在地食材，創作出多道特色料理，如茴香蝦仁義大利麵、日系芋香滑蛋丼、咖啡奶酪、玉子燒、手撕烤雞三明治等，讓在地食材化身田園風味佳餚。
參加體驗活動的學生笑著說：「原來青菜這麼難種，以後不敢挑食了！」也有孩子在體驗烤馬鈴薯後興奮分享：「這是我吃過最好吃的馬鈴薯，因為是我自己挖的！」老師們也表示，孩子在農場特別專注、特別快樂，學習效果比在教室更深刻。
更多新聞推薦
其他人也在看
走進茶山、漫遊曾文湖畔 嘉義二日遊玩出原鄉風情與山林風光
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣文化觀光局推廣原鄉文化旅遊，推出以鄒族文化為主軸、結合山林生態與在地風味的台灣好報 ・ 1 天前
影／二基響應2025世界糖尿病日 控醣百分百健康才精彩
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為響應 2025 世界糖尿病日，二林基督教醫院於今(20)日上午在醫療大樓互傳媒 ・ 9 小時前
彰基獲社研卓越獎 扎根弱勢照護、推展醫療外交
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰基醫學中心今年（2025）再度獲得衛生福利部「醫療財團法人社研卓越獎」肯互傳媒 ・ 1 天前
華泰銀失智症講座 回響熱
台灣已正式進入超高齡社會，失智症議題成為國人日益關注的重要健康風險。為提升大眾對失智症的認識，華泰銀行文教公益基金會與全民健康基金會主辦、華泰商業銀行、全聯福利中心及肝病防治學術基金會協辦之「明日的記憶-失智症」健康講座，於11月15日舉辦，會中邀請台大醫院精神醫學部醫師陳達夫主講，現場民眾參與踴躍，反應熱烈。工商時報 ・ 1 天前
文字出走，在旅行中感受文學魅力 「字遊，自在：旅行文學展」即日起登場
文字出走，在旅行中感受文學魅力 「字遊，自在：旅行文學展」即日起登場 【記者蔡富丞/綜合報導】國立臺灣文學館 […]民眾日報 ・ 23 小時前
台文館旅行文學展 感受文字出走之美
記者林雪娟∕台南報導 讓文字帶你去旅行！台灣文學館推出「字遊，自在：旅行文學展」，展…中華日報 ・ 1 天前
TOYOTA 2026全球夢想車創意繪畫大賽徵件開跑，TOYOTA車主報名有機會獲得精美小禮！
Written by: Bear自2004年起，TOYOTA持續舉辦夢想車創意繪畫大賽，至今已來到第19屆，並且成為全球約百個地區15歲以下孩子共同參與的年度藝術活動。而此次，2026 TOYOTA全球夢想車創意繪畫大賽（TOYOTA Dream Car Art Contest）即日起正式開放徵件！CarStuff 人車事 ・ 21 小時前
世界安寧日 佳里奇美推廣安寧療護結合長照資源
佳里奇美醫院今舉辦「醫起愛循環」公益義賣活動，所得全數捐入社服基金，作為安寧療護基金、協助弱勢家庭，場面溫馨。世界安寧日系列活動由佳里奇美醫院護理部專任護理團隊主辦，透過公益義賣、愛心競標以及多元衛教攤位向民眾推廣安寧療護理念。「醫起愛循環」現場設置多項衛教攤位，以互動方式讓民眾了解安寧照護理念與實自由時報 ・ 1 天前
樂活生活、肌不可失！ 安南保生健康計畫守護銀髮健康
台南市立安南醫院社區護理日前於中洲寮保安宮辦理「安南區保生健康促進計畫」期末成果發表會，現場有長者的動態與靜態成果展現。此外，本院長期於中洲寮保安宮為在地居民執行血糖、血壓量測提供健康諮詢及衛教服務，今年已達成計畫案目標，血糖檢測共440人次，肌力檢測服務共208人次，肌力個案衛教共183人次，肌力衰退率與113年度相比下降4.5%。NOW健康 ・ 1 天前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
昔喊「定居上海找房子」挨轟！侯佩岑IP定位曝光不藏了 網全炸鍋
47歲女星侯佩岑結婚生子一度淡出演藝圈，近年積極在大陸發展復出，今年初甚至喊話甚至計畫在上海找房子定居。她昨（17日）在微博平台PO出全新自拍照，被網友發現IP定位顯示為「中國上海」，掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 13 小時前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 13 小時前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 1 天前
靠中國的都跌坐在地上！ 謝金河點名「這7檔」：股價都很慘
高市早苗「台灣有事論」引發中國反彈，14日起中國外交部宣導中國民眾「避免前往日本旅遊」，導致17日日經指數下跌1620.93點，觀光類股大跌，伊勢丹百貨更是下挫11.3%。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，近年來兩岸紛爭上出現在台灣的戲碼都會複製在日本上，他認為，「靠中國的日本企業都會跌坐在地上」。EBC東森財經新聞 ・ 14 小時前