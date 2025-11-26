屏東敬老卡點數用不完？議員籲補助醫療 周春米這樣說

屏東縣議員黃明賢、蘇資婷、周陳曉玟、越秋女26日聯合質詢時，提出敬老卡議題。（謝佳潾攝）

屏東縣議員黃明賢、蘇資婷、周陳曉玟、越秋女26日聯合質詢時，提出敬老卡議題，當中黃認為敬老卡點數雖提升至1000點，但有些長輩的外出機會就是不多，這些福利根本看得到、用不到，應用在「醫療費補助」上才對，對此，縣長周春米認為，敬老卡的用意是鼓勵長輩出門走動，醫療補助則是另一項政策。

黃明賢在質詢時提出數據指出，近3年屏縣府的敬老卡編列預算分別為1370萬、2280萬、3590萬元，而預算執行數分別為1128萬、2336萬、2391萬，但實際執行率僅24％、28％、28％，都不到3成。

黃明賢進一步表示，很多長輩向他反映，年紀大了，外出的機會不多，敬老卡500點已經用不完，如今額度增加至1000點，這些福利等於是看得到、用不到，應該要把這些經費用於健保費補助，實質減少他們的負擔。

黃明賢說，他也觀察到台北、新北、台中等縣市，已將敬老卡的使用範圍，擴大至「醫療抵用」，可折抵醫療院所的掛號費或部分負擔，因此認為屏縣府應調整政策，將預算調整至長者更需要的醫療部分。

周陳曉玟也認同道，敬老卡推行14年以來，實際受惠長者比例仍不足3成，預算編列與執行率也明顯偏低，這顯示現行「以交通為主」的福利模式，已無法完全契合高齡長者「外出機會減少」的生活型態與實際需求，長輩們直言「錢用不完」的心聲，正是政策需要與時俱進的最真實反映。

對此，周春米表示，敬老卡的政策就是希望長輩多出來活動，多使用大眾運輸工具，如果要用在醫療或健保費補助，那是另外一個政策，此外，敬老卡在開放搭火車後，整個使用率提高，且在加上小琉球船運後，小琉球的發卡量也急速增加。

周春米說，敬老卡在屏東推行的是點數，希望大家可把1000點都用完，至於如何讓大家用完，縣府有責任要設計更多的載具提供使用，但是不可能落在所謂的醫療掛號費，因為這等於是現金式給付，整個財政的計畫是不一樣的。

