屏東文化經濟 觸動人心

最近的屏東，很有節奏，周周都有文化藝術饗宴，不同族群百家爭鳴、百花齊放！

客家「狂客音樂祭」、原鄉「斜坡上的藝術節」接力登場；緊接著，國境之南恆春文化中心劇場館也正式啟用，屏東讓文化成為生活中最動人的風景。

客庄音樂品牌「狂客音樂祭」，以金曲卡司帶動客家文化，展現文化與生活緊密結合的魅力；邁入第11年的「斜坡上的藝術節」，打響名號，已成為屏東最具代表性的原住民族藝文品牌，見證無數音樂人從部落走向大舞台。

廣告 廣告

在國境之南，恆春建城150周年的重要時刻，劇場館正式啟航，與民謠館共同打造「半島文化港灣」。4座城門同步點燈，唱出恆春百年的文化風華。劇場館迎來陳明章老師首演、民歌音樂會，場場滿座、共鳴不斷，恆春文化中心承擔起重要使命，讓南國與世界接軌，在地就能享受國際級舞台。

屏東的文化風景，並非一蹴可幾。文化經濟是一場長期耕耘，需要時間累積，也仰賴跨局處攜手合作，持續激盪藝文能量。感謝中央大力支持，以及縣府團隊與文化界夥伴的投入，讓文化真正走進生活，帶動人潮與產業，成為觸動人心的力量。

接下來，屏東縣立美術館、屏東探索館、三大圖書館等文化建設將陸續到位，縣府團隊會持續努力，讓文化經濟深植人心，打造屏東最亮眼、最有感的城市品牌。