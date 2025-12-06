屏東文學獎頒獎典禮 恆春子弟李寬宏摘雙獎
記者毛莉／屏東報導
屏東文學獎頒獎典禮六日在屏東總圖舉行，來自恆春的李寬宏同時拿下散文首獎「風過之地」與創作獎助金「風過恆春─半島少年成長記」，其完整結構與南方風土的深度書寫獲評審高度肯定。
縣府文化處指出，今年徵件以「字映春光」為主題，涵蓋兒童文學、新詩、散文、短篇小說、青春文學及創作獎助金等五大類，吸引全台五百七十八件作品投稿，最終選出三十三件得獎作品。
縣長周春米頒獎肯定得獎者，以生動的文字展現南國文學的創作活力。她表示，在短影音盛行、書寫愈來愈少的時代，文學更顯珍貴，因為真正打動人心的，是文字中屬於作者自身的情緒、觀察與生活養分。
文化處表示，今年文學獎亦展現多項令人矚目的亮點，青春文學獎高中組陳識茜，同時抱回新詩「制服地圖」與小品文「嘿」兩項首獎，以穩健語感與成熟敘事，成為今年最亮眼的新秀。
而去年國中組小品文獲得佳作的林宇晟，今年以「屏東，有一點甜的光」勇奪新詩首獎；短篇小說作品中對鯨豚與海洋議題的關懷尤為突出，首獎作品解昆樺的「鯨骨鳥居」以深沉筆法描寫人與海的連結，凸顯出屏東海洋意象的文學特色；在地創作者陳凱琳則以短篇小說「鯨詠之日」獲佳作，細膩呈現屏東沿海的生活視角。
文化處說，得獎作品將集結成冊，出版作品輯，也以電子書的形式加以推廣，讓大家看見屏東的文學創作能量。
