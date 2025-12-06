屏東文學獎頒獎 33件作品映現南國文學春光

（中央社記者黃郁菁屏東縣6日電）屏東文學獎頒獎典禮今天在屏東總圖登場，今年徵件以「字映春光」為主題，涵蓋兒童文學、新詩、散文、短篇小說、青春文學等5大類，共33件作品從578件投稿中脫穎而出。

屏東縣長周春米出席典禮表示，在短影音盛行、書寫愈來愈少的時代，文學更顯珍貴，因為真正打動人心的，是文字中屬於作者自身情緒、觀察與生活養分。今年文學獎更透過校園交流，讓青春世代參與其中。

周春米說，屏東文化場域持續發展，包括勝利星村、屏菸1936文化基地、東港王船文化館與即將啟用的恆春文化中心劇場館，期待更多文化工作者回到屏東深耕，使文化與文學土壤更加厚實。

屏東縣政府文化處新聞稿表示，散文組決審委員張耀仁代表評審團致詞，引用作家陳冠學作品「田園之秋」為所有得獎者獻上祝福，他以文中螢火蟲在黑暗裡緩緩劃出的柔和光線，比喻文學如夢般照亮心緒，也寄予創作者祝福，在清醒與夢境間依然能與文字相遇。

文化處指出，今年文學獎展現多項亮點，青春文學獎高中組陳識茜，同時抱回新詩「制服地圖」與小品文「嘿」2項首獎，以穩健語感與成熟敘事成為今年最亮眼新秀；來自恆春的李寬宏同時拿下散文首獎「風過之地」與創作獎助金「風過恆春─半島少年成長記」，完整結構與南方風土深度書寫，獲評審高度肯定。

去年在國中組小品文獲得佳作的林宇晟，今年以「屏東，有一點甜的光」勇奪新詩首獎；而短篇小說作品中對鯨豚與海洋議題關懷尤為突出，首獎作品解昆樺的「鯨骨鳥居」，以深沉筆法描寫人與海的連結，凸顯出屏東海洋意象文學特色。在地創作者陳凱琳則以短篇小說「鯨詠之日」獲佳作，細膩呈現屏東沿海生活視角。

文化處提及，「2025屏東文學獎」徵件以「字映春光」為主題，涵蓋兒童文學、新詩、散文、短篇小說、青春文學等5大類及創作獎助金，共吸引全台578件作品投稿，最終選出33件得獎作品。得獎作品將集結成冊出版，也以電子書形式加以推廣，讓大家看見屏東文學創作能量。（編輯：謝雅竹）1141206