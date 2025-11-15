屏東文樂部落祖靈祭刺球儀式 (圖)

藍綠白積極備戰2026大選，作為焦點戰區之一的「首都攻防戰」將由誰挑戰台北市長蔣萬安，也是外界關注的一大看點；尚未定調人選的民進黨除了壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農已遞交意願書外，民進黨立委王世堅、沈伯洋，甚至社民黨台北市議員苗博雅也被點名，而除了上述人選之外，如今更有消息傳出，前副總統陳建仁也被列為夢幻人選之一。談到被推薦挑戰台北市的話題，沈伯洋重申自己「戰場就......

風傳媒 ・ 3 小時前