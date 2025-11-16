【專欄】想和眷村朋友談 為何台灣人心中沒有「光復意象」/ 外省二代談 台灣史觀的歷史詮釋



文/朱孟庠(李登輝基金會前副秘書長 、藝術史及台灣史退休教師)

我是外省二代，芋頭番薯，從小在眷村長大，受師範教育，父親打過國共內戰，葬在五指山的國軍公墓，一輩子都是國民黨的小組長，這樣的出身絕對是道地的深藍。 但一九八九年鄭南榕自焚後，我開始去了解台灣歷史，最後認同這片土地。

台北市長蔣萬安曾傲慢問：「若台灣沒有光復，請問總統賴清德是哪一國總統？」其意台灣被殖民五十年，作為「日奴」，如果沒有中華民國來「解救」，台灣人是走投無路，還輪的到你賴清德當總統。

在中國史觀下哪能有台灣主體性？韓國瑜雙十文告：沒有中華民國就沒台灣；在鄭麗文的紅統路線下，馬英九連聽著鄭的舔中論調，都能老淚縱橫。這黨已經不反共，聯共制獨，國、共兩黨一起慶「光復」，一起捍衛「一中」框架。多數台灣人是如何看待？



殖民中的殖民 比「日奴」還悲慘

意識形態的對立，藍丁總以「日奴」羞辱台派，這是中國史觀；屠殺台灣菁英的不是日本人，是蔣政權，小時候外婆總會比較，懷念年輕時那段日治時光：「寧願一輩子被日本管，也不要這種破壞秩序、亂無章法的國民黨統治！」

這是比較出來的，二二八後的一九四七年三月基隆、圓山、嘉義、高雄大屠殺…比殖民還殘酷，蔣萬安視日治時期為「殖民統治」，那麼國民黨統治下的台灣，二二八後還承受世界最長的戒嚴統治，是「殖民中的殖民」，卑賤不堪的「次殖民」。不管是「日奴」還是「中奴」，都是奴才，台灣人只想當家做主人。



同被蔣介石接收的越南卻獨立 啟示台灣人

廣告 廣告

胡志明的名言：「與其一輩子吃中國人的大便，不如暫時聞法國人的臭屁算了。」圖為胡志明市的胡志明雕像/維基

二十世紀初台灣和越南分別為日本和法國的殖民地，終戰後，盟軍都委由國民政府蔣政權接收（越南北部北緯16°由國民政府接收，以南則由英軍接收），但在胡志明的解殖領導下，越南獨立，和台灣有著不同的命運，值得台灣人省思。

胡志明的名言：「與其一輩子吃中國人的大便，不如暫時聞法國人的臭屁算了。」國民政府除了接收台灣外，也接收接越南北部。接收不代表其擁有該領土主權，頂多只是暫時的管轄權。

是台灣收容了國民黨 沒有國民黨來台 台灣已是獨立國家

臺北高等學校1942年第15屆文甲班的學生，於江山樓和英語科老師葛超智送別聚餐合照留影。左四起為王育德、吳新英，右三為蘇瑞麟。葛超智於1937 至1940 年間在臺北高校擔任講師，負責英語會話，時與台籍學生頻繁來往並藉機認識臺灣情勢，返美後在哥倫比亞大學、美國國防部軍事情報總局任職，曾編纂美軍的臺灣佔領計畫，1946年擔任美國駐臺副領事。目睹二二八事件爆發，1947年3月離臺。1966年出版「被出賣的臺灣」一書，提供了二二八事件現場的歷史見證。圖/吳新英家屬吳宏仁先生提供(國家文化記憶庫)

終戰後亞洲各殖民國紛紛依據一九四五年十月二十四日生效的《聯合國憲章》第一條和第五十五條以「民族自決」與「和平解決爭端」的原則處理紛紛獨立。

當時美國國務院政策規劃司（Policy Planning Staff, PPS）首任主任喬治‧肯南曾說：美國不能任由蔣介石「帶著殘軍退守台灣」，而讓台灣成為腐敗政權的避風港。應考慮國際託管，由美國實質掌控。事實是沒有所謂的國民政府「解救」台灣，而是一九四九年國民黨慘敗逃難來台灣，是台灣收容了國民黨。



沒有國民黨強佔台灣，台灣將如同亞洲各殖民國而獨立；沒有被「光復」，台灣人就不會被捲入國共內戰，今天的賴清德就是「台灣共和國」的總統，昂首闊步於世界舞台出訪各國，而非寸步難行，備受屈辱。



中共對台政策已改變 美國更駁斥中共主權敘事

中國對台政策，已經由「武力侵佔」，轉為「金錢收買」「內部瓦解」，十年來統戰績效顯著：包括弱化民心士氣、敵我意識，癱瘓政府機構，滲透媒體、教育體系等。

今年已是《舊金山和約》簽訂七十四年，當美國在臺協會提出「台灣地位未定論」，而駁斥中共的主權敘事時，賴政府和台灣人都想把握時機，堅定台灣主體論述。



光復或殖民？生根台灣史觀的歷史教育

曾任教台灣史多年有感：課本還是「台灣地區」、「開羅宣言」…其實原住民或清領時期的內容可以少些，而「日治時期」與「國民政府時期」，這是糾結著今日藍與綠的國族認同，當忠於史實，多些篇幅好好跟下一代討論，究竟國民政府統治是光復？是殖民？或「殖民中的殖民」？既然生長載這片土地上，當以台灣史觀作詮釋。



「沒有國民政府光復台灣，台灣早已被赤化。」是中國史觀洗腦下多數人的認知，我們的歷史教育，關乎台灣命運的重要議題文件及與台灣息息相關的東亞史，幾乎漠視，從未好好地和下一代深入討論。不管你是藍的、綠的、白地，都長於斯，至盼各黨、政府、公民齊心一體，順勢而拚；落實「台灣史觀」，也從文化教育做起，挺身做有尊嚴的台灣主人，絕不做專制中國的奴才。





