屏東新媒體網路社群職業工會會員大會 產官學菁英雲集共啟新媒體永續願景

▲工會頒發理監事當選證書。

【記者 王雯玲／高雄 報導】屏東新媒體網路社群職業工會昨（15）日晚在屏東盛大舉行會員大會，現場席開23桌，熱鬧非凡。為支持屏東新媒體產業的發展，許多地方首長與各界代表民代也到場祝賀，展現各界對新媒體產業的高度重視。

大會下午自課程開始，邀請刑大進行 防詐案例宣導，並由知名講師「威廉老爹」帶來「用自媒體打造個人品牌」專題課程，內容精彩、互動熱烈，奠定新媒體工作者在數位世代中的核心能力，讓所有與會者在學習之餘也能彼此交流、共享盛宴。

廣告 廣告

晚間 6 時會員大會正式開始，由理事長黃婉柔發表未來發展方向與藍圖。她表示，新媒體工會的成立不僅是因應產業變動，更肩負著 「連結政府資源、培育在地人才、促進產業升級」的使命。工會將持續推動產官學合作，透過課程培訓、企業合作、直播節目、社群營運輔導等方式，使屏東在數位經濟中擁有一席之地。

隨後，主持人依序介紹到場貴賓，現場掌聲不斷。貴賓致詞時均肯定工會在推動屏東新媒體產業上扮演的重要角色，更期待透過新媒體的力量，讓屏東的故事被更多人聽見、讓在地產業走得更遠。

大會表演節目也相當吸睛，包括王德宇帶來動人歌聲、彼岸花舞蹈團演出精采舞碼、極瘋舞團國標舞秀，以及多位嘉賓的合唱，共同為活動增添亮點。工會也頒發了 理監事當選證書、會務團隊聘書、顧問證書，象徵團隊正式成軍，肩負起推動屏東新媒體產業的重責大任。

活動最後以多輪抽獎、歌唱交流與滿滿祝福圓滿落幕。與會者紛紛表示，此次活動不僅凝聚屏東新媒體從業者的力量，也串起政府、企業、社群的合作網絡，是屏東邁向智慧城市與數位永續發展的重要一步。

屏東新媒體網路社群職業工會也宣布，將持續舉辦系列講座、培訓課程、在地企業合作計畫與直播節目，邀請更多青年加入，共同打造屏東成為南台灣最具活力的新媒體基地。（圖／記者王雯玲翻攝）