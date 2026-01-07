屏東新春市集卡關 封路影響15公車路線 警方難點頭

去年春節期間，屏東市公所在永福路、中山路封路7天舉辦新春市集，民眾反映熱烈，因此今年準備延續舉辦。（屏東市公所提供／謝佳潾屏東傳真）

去年春節期間，屏東市公所在永福路、中山路封路7天舉辦新春市集，民眾反映熱烈，因此今年準備延續舉辦，但屏縣府交旅處與警察局都認為會影響交通，且封主要幹道需經警方同意，因此建議公所改至千禧公園或仁愛路舉行，或縮小範圍只在永福路舉辦，不過公所表示，該案已發包，要更改地點不易，將再研議。

屏東市公所去年舉辦新春市集深獲好評，不少民眾認為很有年節氛圍，但也有人覺得封路辦市集造成交通混亂，不過市公所經評估後認為仍有續辦價值，因此決議今年再次舉辦，且已發包執行中。

不料，屏東市公所7日下午邀集縣府交旅處、警察局交通隊協調時，2局處都認為會影響交通、不建議續辦，交通隊長謝志鴻指出，中山路是屏東交通要道，去年封閉時已造成車輛亂停等交通問題，民眾觀感也不佳。

去年春節期間，屏東市公所在永福路、中山路封路7天舉辦新春市集，民眾反映熱烈，因此今年準備延續舉辦。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

謝志鴻說，依據相關法令，市公所若計畫在主要幹道辦活動，需向警方申請同意，而如果警方不准，有可能辦不成，因此他建議改地點至千禧公園或仁愛路，抑或是縮小範圍只封永福路舉辦。

交通處則表示，中山路封路將影響15條公車路線、200個班次，且連屏東燈會的接駁車也將受影響，加上封路後汽機車可能往巷弄鑽，屆時可能引發交通安全問題，因此反對中山路封路。

對此，屏東市公所表示，目前該案已發包執行，要改變地點有一定的難度，但會依計畫向警方提出封路申請，並再研議。

