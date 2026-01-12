屏東新春市集換址 市長現勘找場地

屏東市長周佳琪會同相關科室及委辦單位到永新公園等地點現勘。(記者葉永騫攝)

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣府反對新春市集在中山路部分封路舉辦，屏東市長周佳琪今天(12日)到仁愛路、永新公園、明鳳宮等地點現勘，周佳琪表示，在考量對交通、民眾的生活等衝擊因素後，可以選擇的地點真的很少，千禧公園、永新公園怕影響民眾休閒運動，台糖街因屏東燈會舉辦也不適當，由於交通隊曾建議在仁愛路舉辦，市公所將在評估後徵詢縣府同意。

屏東市新春市集在永福路、部分中山路封路舉辦，因縣府、交通隊反對，全案已告吹，屏東市長周佳琪今天會同委辦單位等人到永新公園、仁愛路等地點勘查，以利決定舉辦地點。

廣告 廣告

周佳琪表示，新春市集因為時間長達9天，中山路封路一半，縣府及交通隊恐交通受衝擊反對，因此今年的新春市集必須要換位置，交通隊建議仁愛路等地點可以舉辦，不少民眾也提供了許多地點，因此她今天到各地勘查，首先到目前封閉中、等待縣府施工的永新公園查看，但永新公園有地面不平及揚塵等問題，容易造成民眾危險，所以直接排除，而千禧公園會影響民眾運動休閒，也規定不能有油、湯煮食等，所以公園並不適合辦理傳統市集，而市公所前的台糖街因為縣民公園舉辦屏東燈會，人車相當多，因此不適合封街辦理，仁愛路則考量到有屏東公園地下停車場動線，明鳳宮附近則有停車等問題，因此相當頭痛。

由於交通隊曾建議在仁愛路封路舉辦，她已請市公所相關科室研究可行性，可以考量向縣府申請屏東公園地下停車場換另一個出入口進出車輛，以及體育館前的草地同意使用。

仁愛路因為有屏東公園地下停車場出入口的交通動線問題。(記者葉永騫攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

高鐵延伸屏東 增設一座地下車站與一座高架車站

遭5萬隻鳥擊！濟州航空179死空難 機長生前75秒絕望對話首曝光

LTN投票箱》環境部推「衛生紙丟馬桶」政策 你會這麼做嗎？

急凍！12縣市低溫特報冷到明天 不到10度

