屏東新春晚會2/15開唱 連6天福氣市集熱鬧登場

新春晚會暨市集15日仁愛路登場，邀請民眾一同來屏東熱鬧迎新年（去年盛況，屏東市公所提供）

記者毛莉／屏東報導

屏東市公所迎接熱鬧歡騰的春節假期，精心規劃「115年新春晚會暨市集活動」，將於2月15日至2月20日，在屏東市仁愛路盛大登場。結合精彩的新春晚會、年味十足的福氣市集及連日不間斷的街頭藝人演出，打造專屬屏東的春節歡樂派對，邀請民眾一同來屏東熱鬧迎新年！

市公所表示，本次活動的重頭戲新春開幕晚會及晚會市集，晚會將於15日19:00~21:30熱力開唱，卡司陣容星光熠熠，邀請到人氣天團玖壹壹、台語歌后張秀卿、饒舌歌手阿跨面、新生代創作歌手芮鯊，以及青春活力滿點的WING STARS台鋼雄鷹啦啦隊輪番登台。多元曲風接力演出，從經典台語、流行音樂到動感舞蹈一次滿足，帶領現場觀眾在音樂中感受濃濃年節喜氣與屏東的熱情活力。

活動期間同步登場的新春福氣市集，自2月16日一路熱鬧到2月20日，每日12:00~22:00集結屏東在地特色美食、精選伴手禮及創意手作小物，並規劃優質美食區與遊戲歡樂區，讓民眾邊逛、邊吃、邊玩，無論大朋友或小朋友都能盡興而歸，感受滿滿年味與幸福感。

屏東市去年新春市集盛況。（屏東市公所提供）

此外，現場特別打造深受大小朋友喜愛的主題投幣式遊具集結藍色直升機、夢幻獨角獸木馬、造型香蕉船、兒童空氣炮等人氣設施，宛如一座充滿童趣的樂園，為春節增添滿滿歡笑與幸福感。

活動期間每日15:00~17:00及18:30~21:30時段，更安排不同主題的街頭藝人演出，包括小丑氣球秀、夢幻泡泡秀及奇幻魔術秀等精彩節目輪番登場，驚喜不間斷，讓民眾天天都有新體驗，在歡樂氛圍中留下溫馨又難忘的春節回憶。

屏東市長周佳琪表示，春節是家人團聚、共享歡樂的重要時刻，市公所特別規劃新春晚會與福氣市集，希望打造一個讓大家可以放慢腳步、盡情享受的年節空間，邀請大家來屏東走春，一起感受最有年味的熱鬧氛圍。更多活動詳情，請持續關注屏東市公所官方臉書粉絲專頁。