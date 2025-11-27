屏東新豐碾米廠好米銷日本 首批封櫃啟航

（中央社記者黃郁菁屏東縣27日電）屏東縣新豐碾米工廠成立「新豐稻米產銷契作集團產區」，以產銷一體模式統一品管，又能提升市場辨識度，成功進軍日本市場，首批20公噸白米今天封櫃啟航。

屏東縣新園鄉新豐碾米工廠與日本進口商農研株式会社，今天在農業部農糧署南區分署見證下，於碾米工廠簽署合作備忘錄，將首批產銷履歷「高雄145號」20公噸封櫃。

農糧署南區分署長賴明陽致詞表示，農糧署近年推動稻米產銷契作集團產區，希望透過產銷一體經營模式，建立台灣國產優質米穩定品質管理與品牌行銷。參與農民不僅可獲契作價格保障，也能領到優質品種契作獎勵金與生產資材獎勵；集團產區營運主體則透過產、製、儲、銷一條龍管理，讓品質更穩定、更具競爭力。

賴明陽說，日本是全球指標性高端米市場，對於食米品質要求相當嚴格，新豐好米能得到日本市場肯定，代表台灣米品質，也能受到全世界市場認可。未來農糧署會繼續推動稻米集團契作生產，讓台灣好米走向全世界。

農研株式会社社長宮辻豐表示，高雄145號不管是黏性、Q度與甜度，都跟日本米非常相近，因此決定進口。首批進口20公噸，目標預定200公噸，將在超市與百貨公司精品店販售。

農糧署南區分署表示，新豐碾米工廠第2代負責人林清棻接棒後，面對國內米食消費量下降與耕地減少等挑戰，投入烘乾、冷藏與濕穀乾燥設備升級，不僅穩定米品質，更有效延長保鮮時效。隨後配合政策成立新豐稻米產銷契作集團產區，並通過TGAP產銷履歷、HACCP、ISO22000等品質驗證，產品屢獲肯定。

南區分署表示，民國114年度契作面積達4576公頃，較上年度增加逾1500公頃，顯示集團化契作推動已逐步形成規模與效益。至於米外銷量，截至今年11月，約有11萬公噸，其中約9.3%銷日本。（編輯：黃世雅）1141127