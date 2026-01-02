屏東旅遊復康巴士受歡迎 身障者出遊更自在

（中央社記者黃郁菁屏東縣2日電）屏東縣政府推動的旅遊復康巴士，讓身心障礙者出遊不再困難，可依自身狀況規畫行程，且有駕駛提供貼心服務，廣受好評；包含陪同者在內，近3年載客人次已近6500次。

承接旅遊復康巴士營運的莘翊居家護理所長吳昀瑾表示，2023年至2025年累計服務身障者及陪同者近6500人次，幾乎2天就有1團出遊，使用率非常高，除縣內預約，也有其他外縣市身障旅客，走訪過去只能從電視上看到的地方。

身障旅客賴孟華說，過去交通目的幾乎只剩復健與返家，直到能與朋友搭乘旅遊復康巴士出遊，才發現生活有了更多可能。另一名身障旅客王淑娟也表示，旅遊復康巴士讓出遊更便利，不需為停車與接送問題煩惱，也減輕家人負擔，讓朋友間相約更輕鬆。

旅遊復康巴士司機葉佳璋分享，開車只是基本功，更重要的是在旅途中隨時回應旅客需求。有人想多拍照、有人偏好靜態行程，也有人臨時需要找無障礙廁所或用餐地點，都會想辦法調整。

屏東縣政府傳播暨國際事務處今天新聞稿表示，旅遊復康巴士提供從家門一路接送至旅遊景點的無障礙交通服務，身障者還可依自身狀況規畫行程，把旅行融入生活日常，最近3年平均每年超過2000人次使用。

傳播處以最近一趟行程為例，旅遊復康巴士自潮州鎮出發前往恆春半島，沿途走訪看海美術館、車城福安宮，並前往國立海洋生物博物館及四重溪溫泉公園，行程涵蓋多個景點，在彈性安排與貼心服務下，身障旅客在旅途中從容遊覽、自在互動，和一般遊客出遊沒什麼差別。

傳播處提及，目前屏東縣內有3輛旅遊復康巴士，近年露營、戶外活動風氣興盛，社會處自2025年起新增1輛無障礙露營拖車，未來可以串聯更多無障礙友善景點與多元旅遊型態。

旅遊復康巴士採預約制，身心障礙者可於出發前3個月至3天前提出申請，行程起點須為屏東縣境內，目的地不限縣市，只要車輛可達旅遊景點或場所皆可規畫。詳情可至屏東縣政府社會處網站查詢。（編輯：黃世雅）1150102