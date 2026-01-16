屏東旅遊新亮點 北野公園動土規劃77帳露營空間

（中央社記者李卉婷屏東縣16日電）屏東縣政府打造屏北旅遊新亮點，斥資3.8億元興建北野公園，今天動土，規劃77帳露營空間，可以車宿、露營車等，打造休憩與觀光的特色公園。

隨著戶外旅遊風氣日漸興盛，屏東縣政府斥資新台幣3.8億元規劃北野公園新建工程，今天動土，預計將於明年5月完工。

屏東縣長周春米出席動土儀式表示，高樹鄉不僅水質與空氣品質良好，周邊山景也相當優美，為讓更多民眾親近高樹，並推廣棗子、芋頭與鳳梨等在地農產品，近期除舉辦奇幻大津、北野祭等活動吸引人潮外，此次以低密度方式開發公園，未來完工後，園區將擁有豐富樹蔭，盼打造觀光旅遊新亮點。

廣告 廣告

周春米指出，為持續推廣高樹、改善整體城市風貌，承接前縣長潘孟安多年建設基礎，陸續推動屏11及屏2-1道路拓寬工程，近年也改善鄉內長年淹水問題，其中，被視為防洪最後一哩路的阿烏排水工程，前年總統賴清德也到場關心，工程經費超過4億元，中央已核定將進行動土，未來團隊將持續完善地方建設，帶動整體發展。

縣府交通旅遊處表示，為推動屏北地區多元旅遊模式，北野公園新建工程在規劃初期就盤點水土保持需求，並委由水利顧問公司進行整體評估，將水利安全、水土保持與永續發展納入考量，同時融入荖濃溪流域文化特色，歷經多次修正後，終於在今天動土。

交旅處說，北野公園基地面積約12.95公頃，全區共規劃77帳露營空間，包含自搭帳、懶人露營、車宿、露營車等，園區除保留原有林地與自然景觀外，也規劃星空劇場、北野廣場，未來可作為北野祭活動舉辦場地，並結合荖濃溪設置親水設施，提供民眾享受多元舒適的戶外休憩體驗。（編輯：林恕暉）1150116