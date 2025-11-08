屏東春日鄉力里圳百週年 縣府邀日方共慶 (圖)

[Newtalk新聞] 台港經濟文化合作策進會與大陸委員會共同舉辦的「2025好友港節市集」，今（8）日在華山文創園區熱鬧開幕。活動以「台港澳共振」為主題，除了邀請知名藝人曾寶儀擔任活動大使與現場民眾同樂外，也讓民眾享受由在台港澳朋友所設置的道地美食及文創商品攤位，同時欣賞由謝雅兒、劉志遠x謝宇威等台港歌手所帶來的精采演出，讓所有參與民眾都能沉浸在一個最「港」動的周末午後時光。 市集開幕式由策進會董事長賴秀如主持，陸委會副主委兼策進會董事李麗珍及港澳蒙藏處處長兼策進會秘書長盧長水於現場大力支持。 賴秀如致詞時表示，好友港節市集已邁入第三屆，前兩年的好友港節市集佳評如潮，今年的報名攤商非常踴躍，希望未來市集規模會越來越盛大，讓更多好朋友一同參與每年的台港澳盛會。「好友港節市集」正是架起台港澳最溫暖且有力的橋樑，讓台灣民眾看見港澳新住民在台灣這塊土地發光發熱的故事。歡迎大家在這周末盡情享受最「港」動、最具港澳氛圍的週末市集。查看原文更多Newtalk新聞報導登歐洲議會演說「意義非凡」 蕭美琴9日清晨抵台將發表談話淘寶和拼多多可能被下架？陸委會：沒在台落地 別做不符營業項目的事

新頭殼 ・ 11 小時前