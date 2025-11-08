屏東春日鄉力里圳百週年 縣府邀日方共慶 (圖)

其他人也在看
114年屏東縣運 周春米主持開幕典禮 (圖)
屏東縣運暨公教聯合運動會7日開幕，屏東縣長周春米（前）到場主持開幕典禮，並致詞勉勵與會選手。中央社 ・ 1 天前
屏東伏流水「力里圳」潺潺百年 建造者鳥居信平之孫見證慶祝活動
日本水利工程學家鳥居信平百年前在屏東平原打造「看不見的水利設施」伏流水圳，繼來義鄉的二峰圳落成百年以後，春日鄉的力里圳今年也通水百年，屏東縣政府和春日鄉公所今天盛大舉辦百年慶祝活動，鳥居信平之孫鳥居徹今天也特別到場見證，縣長周春米說，兩個水圳為屏東灌溉百年，牽起台日兩國的情緣。自由時報 ・ 16 小時前
赴秋祭引討論 鄭麗文認同應悼念為中華民國犧牲者
（中央社記者李雅雯台北8日電）國民黨主席鄭麗文今天下午在馬場町紀念公園受訪表示，政治受難者與情報工作者不同，這場悼念是紀念政治受難者；她也贊同台北市長蔣萬安所說，應該紀念為中華民國犧牲奉獻的前輩。中央社 ・ 11 小時前
屏東力里圳流動百年 縣府辦走讀健走
日本工程師鳥居信平百年前打造力里圳灌溉屏東平原，如今力里圳走過一個世紀，仍潺潺流動、生生不息！屏東縣府八日舉辦走讀健走力里圳的百年慶活動，吸引大批民眾體驗在地文化與水資源的珍貴價值。值得一提的是，這項「百年力里．遇見你」走讀健走活動，縣長周春米特別邀請鳥居信平的孫子鳥居徹、靜岡縣袋井市前市長原田英之，共同見證這條串起台日情誼的水圳百年風華！周春米表示，力里圳水利工程的奧妙不僅在於工程技術，更是台灣與日本文化歷史的重要牽絆；一九二五年，鳥居信平來到春日鄉，利用伏流水建設力里圳，歷經一世紀，這條水圳至今仍是屏東農業的重要支流。周春米指出，這段跨越世代的情緣，如今更延續至鳥居信平的孫子鳥居徹特地從日本來台，串起與家鄉靜岡縣袋井市的連結；袋井市長大場規之與議長佐野武次不僅特別捎來 ...台灣新生報 ・ 10 小時前
石崇良出席台灣聯合醫學會學術演講會 (圖)
衛福部長石崇良（圖）8日在台大醫院國際會議中心出席「2025台灣醫學週─台灣聯合醫學會學術演講會」，發表演講「以突破創新思維迎接超高齡社會」。中央社 ・ 17 小時前
中科實中捷克姊妹校到訪 登101大樓參訪自由廣場
（中央社記者趙麗妍台中8日電）國立中科實驗高級中學今年邀請姊妹校捷克布拉格揚帕拉赫私立高中師生到訪，一連2天北上，參觀台北101大樓、自由廣場、總統府與立法院，感受台灣民主政治，一覽台灣美麗風景。中央社 ・ 11 小時前
屏東春日鄉力里圳百週年 走讀健走慶風華 (圖)
日本工程師鳥居信平打造力里圳灌溉屏東平原，走過1世紀仍潺潺流動。屏東縣政府8日以走讀健走慶祝水圳百週年，日方代表也到場共慶。中央社 ・ 11 小時前
「2025好友港節市集」8日登場 感受最「港」動的盛會
[Newtalk新聞] 台港經濟文化合作策進會與大陸委員會共同舉辦的「2025好友港節市集」，今（8）日在華山文創園區熱鬧開幕。活動以「台港澳共振」為主題，除了邀請知名藝人曾寶儀擔任活動大使與現場民眾同樂外，也讓民眾享受由在台港澳朋友所設置的道地美食及文創商品攤位，同時欣賞由謝雅兒、劉志遠x謝宇威等台港歌手所帶來的精采演出，讓所有參與民眾都能沉浸在一個最「港」動的周末午後時光。 市集開幕式由策進會董事長賴秀如主持，陸委會副主委兼策進會董事李麗珍及港澳蒙藏處處長兼策進會秘書長盧長水於現場大力支持。 賴秀如致詞時表示，好友港節市集已邁入第三屆，前兩年的好友港節市集佳評如潮，今年的報名攤商非常踴躍，希望未來市集規模會越來越盛大，讓更多好朋友一同參與每年的台港澳盛會。「好友港節市集」正是架起台港澳最溫暖且有力的橋樑，讓台灣民眾看見港澳新住民在台灣這塊土地發光發熱的故事。歡迎大家在這周末盡情享受最「港」動、最具港澳氛圍的週末市集。查看原文更多Newtalk新聞報導登歐洲議會演說「意義非凡」 蕭美琴9日清晨抵台將發表談話淘寶和拼多多可能被下架？陸委會：沒在台落地 別做不符營業項目的事新頭殼 ・ 11 小時前
捷運東環段2站開工 蔣萬安出席動土典禮 (圖)
台北市長蔣萬安（右2）8日出席捷運東環段CF760區段標工程開工動土典禮，他表示，這是東環段第2個啟動的區段工程，讓這條能根本解決內湖交通問題的路線離成型更進一步。中央社 ・ 11 小時前
出國交通機票因ITF、新航線「遊GO」優惠，不要錯過好康好時「機」！
國泰航空於2025ITF台北國際旅展，以「ReadytoFly」為主題推出眾多優惠，並有抽獎及互動體旅遊經 ・ 11 小時前
西非馬利恐怖組織猖獗 5印度公民遭武裝分子綁架
西非國家馬利局勢持續惡化，恐怖組織活動日益猖獗。據當地一家公司代表及安全消息人士證實，有5名印度籍員工遭到武裝分子綁架，事發地點位於馬利西部科布里附近。目前尚無任何組織宣稱對此次綁架事件負責。中天新聞網 ・ 11 小時前
獨家／賓賓哥告圤智雨！軍師直播揭筆錄內容 樹林分局嚴正駁斥
知名網紅賓賓哥，因接連遭到前員工爆料，導致網路聲量大跌，憤而對另名網紅圤智雨提出妨害秘密及妨害名譽等告訴，近日賓賓哥軍師「附庸風雅的獅子」在直播時大談筆錄內容，甚至影射圤智雨已供出小幫手身分，試圖操控輿論風向，對此，樹林分局表示，此人並未來過本分局，亦無人與他熟識，警方基於偵查不公開原則，更不可能向任何人透露筆錄內容。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
藍營分歧？鄭麗文「祭悼共諜」挨轟 蔣萬安：應紀念保衛台灣前輩
即時中心／黃于庭、李美妍報導國民黨主席鄭麗文「親中」爭議不斷，今（8）日她出席統派社團舉辦之「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，該場大會追思對象之一，竟包含中共安插於國民政府內部最高階共諜將官吳石；不過她事後辯稱，吳石並非主要祭悼對象，且也不是其所認定「政治犯」定義。對此，台北市長蔣萬安也做出回應。蔣萬安今日出席環狀線東環段CF760區段標工程開工動土典禮，會前接受媒體聯訪。針對鄭麗文「追思共諜」爭議，他回應稱「我認為我們應該紀念那些捍衛中華民國、保衛台灣，為中華民國犧牲奉獻的前輩」。有關輝達總部進駐北士科一事，蔣萬安表示，北市府與輝達總部保持非常密切的聯繫，溝通管道暢通，輝達於台北設立總部進度，也都持續推進，「我們一定會加速相關流程，只要是為台北市整體發展、市民福祉，我一定全力以赴」。至於先前引發不小爭議的公館圓環，又有新管制措施，羅斯福路往公館方向內側第2車道，早上7時至9時左轉必須改走替代路線，禁止「直接轉」，再度掀起民怨。對此，蔣萬安則稱，這1個多月來交通事故大幅降低44%，市民安全一定是最優先考量，任何重大交通工程改變，也都需要長時間觀察、微調。因此，有任何調整，事前都會請交通局清楚地跟市民報告。原文出處：快新聞／藍營分歧？鄭麗文「祭悼共諜」挨轟 蔣萬安：應紀念保衛台灣前輩 更多民視新聞報導DPP打造友善新台灣！新住民諮詢委員會首移師台中 何博文：選舉請繼續支持有熊出沒！日本JR車站山形縣新幹線一度暫停營運創歷年新高！明年健保總額破兆元 賴清德親揭「3大目的」挺醫護民視影音 ・ 11 小時前
誰來挑戰張善政？凌濤、徐巧芯都挺「這人」
[NOWnews今日新聞]民進黨布局2026年九合一選舉，台北市長與桃園市長人選尚未確定，傳出民進黨立委王義川可能被徵召參選，但總統府副秘書長何志偉也在勤跑基層。國民黨桃園市議員凌濤說，他期盼立委王義...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
南台灣重現藍天？吳子嘉斷言：高機率他出線
[NOWnews今日新聞]2026年台南市長選戰持續升溫，民進黨內部由立委陳亭妃、林俊憲兩人激烈角逐提名權；國民黨方面，原本僅立委謝龍介表態，但前立委陳以信也傳出有意投入參選，使戰局更添變數。對此，媒...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
「應紀念為中華民國犧牲的前輩」 鄭麗文：蔣萬安說的沒錯！
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席白色恐怖受難者追思大會，因追思對象包含中共地下黨員及情報人員吳石引發爭議，台北市長蔣萬安直言「應紀念為捍衛中華民國犧牲奉獻的前輩」。對此，鄭麗文下午受訪附和表示「蔣萬安說的沒錯」。中天新聞網 ・ 11 小時前
2026高雄市長黨內初選民調出爐 "邱賴對決"機率大
南部中心／曾虹雯、謝耀德 高雄市報導2026年高雄市長選舉明年年初即將登場，根據綠營內部流傳最新民調，四位選將分別對上國民黨的柯志恩通通完勝。其中又以賴瑞隆和邱議瑩分居一、二名最高，值得注意的是，兩人間的支持度差距只有1.7%，明年一月的黨內初選，極有可能會是邱賴對決的局勢。民視 ・ 8 小時前
民進黨徵召蘇巧慧選新北 郭正亮：正國會一個個被消滅
民進黨選對會5日決議，建議徵召立委蘇巧慧參選2026年新北市長，引發政壇關注。前立委郭正亮6日在網路節目中表示，原本有意參選新北市長的前民進黨秘書長林右昌在大罷免失敗後突然消失，質疑這與民進黨內部派系鬥爭有關。中天新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文：白色恐怖追思與共諜吳石無關 認同應悼念為中華民國犧牲者
國民黨主席鄭麗文今天下午出席在馬場町紀念公園舉行的白色恐怖追思活動，她表示，政治受難者與情報工作者不同，這場悼念是紀念政治受難者，與共諜吳石無關；她也贊同台北市長蔣萬安所說，應該紀念為中華民國犧牲奉獻的前輩。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 12 小時前
明和中國政黨「追思共諜將官吳石」！鄭麗文喊：兩岸和解
國民黨新任黨主席鄭麗文多次表態，「我們是中國人」，明（8）日她將出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但這一個號稱追思白色恐怖受難者的活動，紀念的並不是民主烈士，而是追求統一的青年以及共諜將官吳石。對此，鄭麗文今（7）日表示，台灣民主轉型幾十年，明天出席祭悼活動，「就是希望兩岸和解、兩岸和平，我們不需要再為自己的政治信仰付出代價」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前