屏東春日鄉力里圳百週年 走讀健走慶風華 (圖)

屏東力里圳流動百年 縣府辦走讀健走
日本工程師鳥居信平百年前打造力里圳灌溉屏東平原，如今力里圳走過一個世紀，仍潺潺流動、生生不息！屏東縣府八日舉辦走讀健走力里圳的百年慶活動，吸引大批民眾體驗在地文化與水資源的珍貴價值。值得一提的是，這項「百年力里．遇見你」走讀健走活動，縣長周春米特別邀請鳥居信平的孫子鳥居徹、靜岡縣袋井市前市長原田英之，共同見證這條串起台日情誼的水圳百年風華！周春米表示，力里圳水利工程的奧妙不僅在於工程技術，更是台灣與日本文化歷史的重要牽絆；一九二五年，鳥居信平來到春日鄉，利用伏流水建設力里圳，歷經一世紀，這條水圳至今仍是屏東農業的重要支流。周春米指出，這段跨越世代的情緣，如今更延續至鳥居信平的孫子鳥居徹特地從日本來台，串起與家鄉靜岡縣袋井市的連結；袋井市長大場規之與議長佐野武次不僅特別捎來 ...台灣新生報 ・ 10 小時前
赴秋祭引討論 鄭麗文認同應悼念為中華民國犧牲者
（中央社記者李雅雯台北8日電）國民黨主席鄭麗文今天下午在馬場町紀念公園受訪表示，政治受難者與情報工作者不同，這場悼念是紀念政治受難者；她也贊同台北市長蔣萬安所說，應該紀念為中華民國犧牲奉獻的前輩。中央社 ・ 11 小時前
陳熙鋒遇「醉女星夜敲門」裝死！談粿王不倫：分寸很重要
陳熙鋒2020年結婚，育有一雙兒女，7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益創作活動，近來「粿王不倫」引爆話題，談到婚姻經營，他認為彼此信任最重要，「我老婆有男性朋友，但她有分寸在。」拍戲時若有親密戲，太太能理解那是工作，「我戲裡喊老婆，喊卡後就是朋友，這條線我拿捏得很好。」中時新聞網 ・ 12 小時前
印尼校園清真寺 17歲學生引爆50多傷
印尼北雅加達的1所高中，當地時間7號中午，校內的清真寺突然發生爆炸，造成50多人受傷送醫。警方表示，嫌犯是該校1名17歲的學生，正在醫院接受手術，至於犯案動機，仍有待調查。這是印尼首次有學校 遭到...大愛電視 ・ 15 小時前
中科實中捷克姊妹校到訪 登101大樓參訪自由廣場
（中央社記者趙麗妍台中8日電）國立中科實驗高級中學今年邀請姊妹校捷克布拉格揚帕拉赫私立高中師生到訪，一連2天北上，參觀台北101大樓、自由廣場、總統府與立法院，感受台灣民主政治，一覽台灣美麗風景。中央社 ・ 11 小時前
讓港人安居樂業 策進會「好友港節」今登場
「2025好友港節市集」68個攤位都由在台港人擺攤，涵蓋各色港澳經典美食與手做文創小物，吸引不少民眾到場體驗正宗港澳文化，連陸委會主委邱垂正也一身便裝現身力挺。 策進會董事長賴秀如在開幕儀式致詞表示，現場很多攤位利用台灣食材製作香港口味，在台港人的創意讓人感到相當美妙，也因此非常感謝台灣這塊土地能讓港人安居樂業，賴秀如說：『(原音)我們要保有這樣的自由，也感謝香港人讓台灣的文化更加多元，所以今天這樣的活動一定會年年舉辦下去，然後希望每年愈來愈精彩。』 今年邀請藝人曾寶儀擔任活動大使，她表示自己是資深新住民，因為3歲就從香港移民來台，不過每次回到香港則一定要吃到港式奶茶與雞蛋仔，而這兩種小吃都有出現在好友港節市集。 財團法人中央廣播電臺這次也設攤參與，特別設計小遊戲與現場民眾互動，只要完成3個簡單任務，就可以得到書籤、手機掛繩或台灣藍鵲圖案便利貼等小禮物。中央廣播電台 ・ 11 小時前
屏東春日鄉力里圳百週年 縣府邀日方共慶 (圖)
日本工程師鳥居信平百年前創建力里圳，屏東縣長周春米（左3）邀請鳥居信平之孫鳥居徹（右3）、靜岡縣袋井市前市長原田英之（右2）共慶水圳百週年。中央社 ・ 11 小時前
114年屏東縣運 周春米主持開幕典禮 (圖)
屏東縣運暨公教聯合運動會7日開幕，屏東縣長周春米（前）到場主持開幕典禮，並致詞勉勵與會選手。中央社 ・ 1 天前
捷運東環段2站開工 蔣萬安出席動土典禮 (圖)
台北市長蔣萬安（右2）8日出席捷運東環段CF760區段標工程開工動土典禮，他表示，這是東環段第2個啟動的區段工程，讓這條能根本解決內湖交通問題的路線離成型更進一步。中央社 ・ 11 小時前
桌球》歷經5天18戰體能考驗 馮翊新第7度領到國手當選證書
世界排名53的合庫好手馮翊新在歷經5天、18場激戰後，今天在115年度中華桌球排名資格賽男子組第四次賽衝關賽以直落三擊退八馬國際王冠程，連續3年入選國手，也是生涯第7張國手當選證書。大葉大學體育館對馮翊新來說一直是個心結，3年前他就是在這個場地鎩羽而歸，中斷連續4年當選國手的紀錄，去年排名資格賽重回自由時報 ・ 11 小時前
屏東伏流水「力里圳」潺潺百年 建造者鳥居信平之孫見證慶祝活動
日本水利工程學家鳥居信平百年前在屏東平原打造「看不見的水利設施」伏流水圳，繼來義鄉的二峰圳落成百年以後，春日鄉的力里圳今年也通水百年，屏東縣政府和春日鄉公所今天盛大舉辦百年慶祝活動，鳥居信平之孫鳥居徹今天也特別到場見證，縣長周春米說，兩個水圳為屏東灌溉百年，牽起台日兩國的情緣。自由時報 ・ 16 小時前
出席白色恐怖追思會 鄭麗文強調吳石是間諜跟政治思想犯不同
國民黨主席鄭麗文今（8）出席台灣地區政治受難人互助會舉辦的白色恐怖受難者追思大會，雖因追思對象包含中共地下黨員及情報人員吳石惹議，但鄭麗文仍堅持出席。鄭麗文聯訪時也強調，自己所收邀請函皆無「吳石」二字，而白色恐怖的政治受難者，主要為為了政治信仰坐黑牢甚至冤獄死亡的人，但是吳石是懷有任務的情報工作者，是做間諜，與政治思想犯並不一樣。中時新聞網 ・ 12 小時前
摧毀2600棟民宅「海鷗」颱風重創越南 百萬戶斷水電
颱風「海鷗」接連重創菲律賓與越南，最新是在越南造成超過2600棟建築受損、160萬戶停電、停水，還有5人死亡，不過災區還沒整理完，現在又得要面臨威力更加強大的颱風「鳳凰」來襲。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
捷運東環段2站開工 蔣萬安盼打造台北國際名片
（中央社記者陳昱婷台北8日電）台北捷運東環段Y37站南端至39站今天開工，台北市長蔣萬安表示，這是東環段第2個啟動的區段工程，未來環狀線將串連城市各個生活圈，成為代表台北市的國際名片。中央社 ・ 11 小時前
鳳凰「普發強風」環流大！氣象粉專曝7重點示警
生活中心／饒婉馨報導今（8）日天氣穩定，並且各地大多為晴到多雲，但根據中央氣象署最新觀測，鳳凰颱風已在凌晨2點增強為中度颱風，並且已直接壓到南部上空，向西轉西北西進行。對此，氣象粉專小編列出7大重點。民視 ・ 14 小時前
太子集團正妹特助曾當空姐！「自介這7字」惹怒網
社會中心／綜合報導柬埔寨「太子集團」日前因涉嫌掌握非法資金洗錢，據點遭調查單位搜索，台北地檢署於4日查扣該集團在台45億元資產，並大動作兵分47路搜索、約談相關人士，其中公司高層特助劉純妤，因交保後步出北檢時，深邃的事業線意外引發成為討論焦點，如今她的過往也被挖出，不僅曾擔任卡達航空空姐，還在自介出打上有關魔鬼的「這7字」，讓網友們開酸「魔鬼就是她自己」。民視 ・ 1 天前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
誰來挑戰張善政？凌濤、徐巧芯都挺「這人」
[NOWnews今日新聞]民進黨布局2026年九合一選舉，台北市長與桃園市長人選尚未確定，傳出民進黨立委王義川可能被徵召參選，但總統府副秘書長何志偉也在勤跑基層。國民黨桃園市議員凌濤說，他期盼立委王義...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
南台灣重現藍天？吳子嘉斷言：高機率他出線
[NOWnews今日新聞]2026年台南市長選戰持續升溫，民進黨內部由立委陳亭妃、林俊憲兩人激烈角逐提名權；國民黨方面，原本僅立委謝龍介表態，但前立委陳以信也傳出有意投入參選，使戰局更添變數。對此，媒...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
鄭麗文出席白色恐怖秋祭挨批 蔡正元揭真相
[NOWnews今日新聞]「台灣地區政治受難人互助會」今（8）日將舉辦「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，國民黨主席鄭麗文也受邀參加，不過綠營質疑，主要追思對象包括是1950年所破獲中共安插在國府內...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前