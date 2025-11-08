屏東春日鄉力里圳百週年 走讀健走慶風華 (圖)

「2025好友港節市集」68個攤位都由在台港人擺攤，涵蓋各色港澳經典美食與手做文創小物，吸引不少民眾到場體驗正宗港澳文化，連陸委會主委邱垂正也一身便裝現身力挺。 策進會董事長賴秀如在開幕儀式致詞表示，現場很多攤位利用台灣食材製作香港口味，在台港人的創意讓人感到相當美妙，也因此非常感謝台灣這塊土地能讓港人安居樂業，賴秀如說：『(原音)我們要保有這樣的自由，也感謝香港人讓台灣的文化更加多元，所以今天這樣的活動一定會年年舉辦下去，然後希望每年愈來愈精彩。』 今年邀請藝人曾寶儀擔任活動大使，她表示自己是資深新住民，因為3歲就從香港移民來台，不過每次回到香港則一定要吃到港式奶茶與雞蛋仔，而這兩種小吃都有出現在好友港節市集。 財團法人中央廣播電臺這次也設攤參與，特別設計小遊戲與現場民眾互動，只要完成3個簡單任務，就可以得到書籤、手機掛繩或台灣藍鵲圖案便利貼等小禮物。

中央廣播電台 ・ 11 小時前