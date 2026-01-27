南部中心／綜合報導

屏東潮州的春節市集潮州的春節市集，從除夕營業到大年初五，120小時不打烊，日前最精華的特一區攤位已經競標完畢，27日一般區也是吸引了超過兩千名攤商登記抽籤，儘管抽籤結果是幾家歡烙幾家愁，不過有中簽的攤商就直接在會場外轉賣攤位，等於抽中攤位不擺攤，就已經先賺一筆。

超過兩千位民眾登記抽潮州春節市集，抽籤結果幾家歡樂幾家愁。（圖／民視新聞）

將上千支簽陸續投入簽桶後，登記的攤商一一上前抽籤，運氣好的民眾中簽後大聲歡呼，雙手比出大拇指喊讚。屏東潮州的春節市集，因為從除夕營業到大年初五，120小時不打烊，只要中簽擺攤，幾乎都能大賺一筆，因此在特一區競標結束後，一般區還是有超過兩千位攤商登記抽籤。潮州鎮公所主任秘書王建元：「非潮州區的部分總共登記有1494個人，他們抽242個位置那潮州區的部分，登記是640個人他們抽121個位置。」抽籤結果是幾家歡樂幾家愁，不過有手氣後抽中的民眾，立刻在場外先擺起攤來，以高於公所價格一萬以上的金額，轉賣給未中籤攤商。

屏東春節市集攤位搶手 一般區超過2千攤商登記抽籤

潮州春節市集一般區抽籤，抽中民眾場外立刻轉賣，有意攤商多掏錢就是要攤位。（圖／民視新聞）

轉賣攤位民眾說，如果有人要我就給他，如果價錢好我就賣他我就不擺了。買擺攤資格民眾說，剛剛去買了，因為再晚一點買，就會買到不好的位置，就外面那邊很多人在賣，其他人抽到就是轉賣。依照位置價格不同，民眾直接拿出現金取得擺攤文件，只是這樣的方式，沒有違法嗎？潮州鎮公所主任秘書王建元：「歷年來都有人沒抽中，但是他會用買的方式，外面市場上的交易其實第一個，我們沒有人力可以管，第二個我們沒有偵查權，沒辦法去管這個。」公所說，大家都想趁著過年賺點錢，因此基本上不會介入雙方的交易，但如果後續出現爭議，也可能依規定取消擺攤資格。

