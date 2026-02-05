屏東春節服務不打烊！15家急救醫院急診、1999專線24小時待命

迎接農曆春節，屏東縣政府表示，過年期間15家急救醫院急診、1999便民服務專線都24小時不打烊。（謝佳潾攝）

迎接農曆春節，屏東縣政府5日邀請榮獲「台灣醫療典範獎」的醫師曾競鋒分享春節實用保健觀念，他說，今年美國飲食指南指出要「加菜減糖增蛋白」，因此建議民眾要優先攝取優質蛋白質，並在聚餐時把握均衡營養與適度分量原則；此外，縣府也表示，過年期間15家急救醫院急診、1999便民服務專線都24小時不打烊。

春節團圓之際，健康同樣不可忽視，曾競鋒表示，春節時節氣溫偏低、早晚溫差大，加上聚餐頻繁、作息不規律，長者及患有糖尿病、高血壓、心臟病、腎臟病等慢性疾病的民眾，更需留意保暖與健康管理，當中飲食控管尤其重要。

他說，均衡的飲食要攝取醣類、蛋白質、脂肪、維生素、礦物質，但其實只要注意「加菜減糖增蛋白」即可，且今年美國飲食指南指出，蛋白質非常重要，所以建議民眾要優先攝取優質蛋白質，也就是在每餐中優先考慮高品質、營養密集的蛋白質食物。

曾競鋒說明，動物性蛋白質有雞蛋、禽肉、海鮮、紅肉，植物性蛋白則有豆類、碗豆、扁豆、堅果、種子、黃豆製品等，建議以烘烤、炙烤、燒烤、拌炒或烤架烹調，取代油炸，而每天每公斤體重攝取1.2至1.6克蛋白質，同時根據個人熱量需求調整。

他強調，健康的飲食還要把握3大核心原則，即吃真實食物、減少加工品、個人化調整，在過年期間團圓聚餐，更要把握均衡營養與適度分量原則，避免過量攝取高油、高糖、高鹽食物。

由於春節假期從14日至22日長達9天，屏縣府也特地在屏東縣政府全球資訊網設置「2026春節服務不打烊專區」，便利民眾掌握春節期間各項活動與生活服務資訊，且過年期間15家急救醫院急診、1999便民服務專線都24小時不打烊。

屏縣府行政暨研考處處長鄞鳳蘭指出，「2026春節服務不打烊專區」統整屏縣春節期間各項貼心服務，包含33鄉鎮市垃圾停收及恢復收運時間、15間急救責任醫院及兒童緊急醫療網絡、35間洗腎中心看診時間資訊、長照服務不中斷措施，還有縣內免費停車及校園開放停車時間、鄉鎮市停車資訊等，民眾上網即可查詢。

