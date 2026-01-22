屏東春耕季節農耕機具違規上路較嚴重 最高可開罰六千元

屏東縣環保局提醒農耕機具應沖刷清洗輪胎再上路。

屏東縣時值第一期稻作翻耕時節，農耕機具應清洗再上路，環保局統計今年一月以來，已有十二件民眾陳情案件，一旦查獲違規行為，最高可依違反廢清法開罰六千元。

屏東縣環保局表示，屏東縣為典型農業縣，時值第一期稻作翻耕時節，提醒農民朋友，農耕機具使用後若未妥善清洗就上路，不僅污染道路產生揚塵，還可能危及用路人行車安全，增加交通事故發生風險，該局近期已派員於熱區勤查，農民及代耕業者，切勿以身試法。

近年來環保局已多次邀集各地公所、村里長、農民及代耕業者宣導農耕機具應清洗再上路，並實地示範清洗作業，但仍不乏有圖一時方便僥倖心態者，結束田間翻耕作業後，未經妥善清洗即將農耕機具駛進道路，尤以春耕季節較為嚴重，縱使後續再刮除路面泥塊，亦屬違規行為發生後之矯正措施，且容易造成機車騎士摔車受傷，今年度截至一月二十一日已有十二件民眾陳情案件。

環保局指出，農耕機具夾帶泥塊污染路面行為已違反廢棄物清理法規定，一經查獲將處行為人、土地所有人、使用人或管理人最高新臺幣六千元罰鍰；違法行為人倘不配合稽查人員取締作業，稽查人員則將依行政罰法規定，通報警方行使必要強制作為。

環保局也提醒，農耕機具須懸掛車牌方可駛入一般道路，且須遵守道路交通規則，違者得依道路交通管理處罰條例處新臺幣三千六百元以上、三萬六千元以下罰鍰。