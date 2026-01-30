屏東春遊新去處 貓頭鷹公園啟用

屏東縣新埤鄉貓頭鷹共融公園30日落成啟用，以在地生態明星為靈感的貓頭鷹主塔，結合3至6公尺高的溜滑梯、爬網與鑽籠，小朋友們玩得相當開心。（羅琦文攝）

屏東春節出遊再添一處景點！地方鄉親期盼已久的「新埤鄉貓頭鷹共融公園」，30日由縣長周春米主持啟用儀式。現場湧入大批親子家庭遊客，在高達8公尺的貓頭鷹主題遊戲場中盡情穿梭，場面熱鬧溫馨。

周春米表示，此處斥資1億2000餘萬元，由縣府自籌1億500餘萬元，並爭取國土署與環管署補助，重新改造7.7公頃的園區環境。工程將原本新埤鄉綜合休閒公園，轉型升級為兼具生態、教育與遊憩功能的貓頭鷹共融公園，不僅設置符合性別友善原則的公共廁所，更與藍色東港溪保育協會公私協力，透過種植挺水植物印度杏菜，營造埤塘生態，並導入地下水資源設置夏日水道，讓公園兼具微型氣候調節與親水功能。

廣告 廣告

周春米指出，屏東縣政府作為全國首個將「兒童表意權」制度化的地方政府。工務處在規畫公園初期，即與在地餉潭國小合作舉辦工作坊，將孩子們對遊戲場的想像轉化為現實。啟用當日，學童更親自向縣長解說設計理念，實踐兒童參與精神。

園區最吸睛的莫過於以在地生態明星為靈感的「貓頭鷹主塔」，結合3至6公尺高的溜滑梯、爬網與鑽籠，提供多元立體探索空間。不少家長一早就帶著孩子前來「搶頭香」體驗，小朋友一走進園區，立刻被高達8公尺的貓頭鷹造型主塔遊戲場吸引，興奮地奔跑穿梭，開心尖叫聲此起彼落。此外，園區花海正陸續盛開，非常適合長輩漫步賞景，達到世代共享的目標。

為慶祝園區啟用，縣府即日起至2月1日舉辦「親子塗鴉體驗活動」，民眾可至服務處索取底稿與蠟筆，完成後即可兌換精美小禮物。歡迎民眾趁著春節假期，攜家帶眷感受新埤生態與共融遊戲場的魅力。