屏東智慧停車再升級 手機即掃即繳停車更便利

為持續提升路邊停車管理效率與民眾繳費便利性，屏東縣推動智慧停車服務再升級，即日起於屏東市民族路（中山路-和平路）、民生路（自由路-復興路）及逢甲路（中正路-民族路）等路段啟動「新式智慧停車試營運」，引進新一代地磁感測設備與全新停車繳費單，提供多元、即時的繳費管道，讓民眾停車後「手機一掃、立即繳費」，打造更便捷的停車體驗。

縣府交通旅遊處表示，屏東縣路邊停車管理已深耕多年，近年委託辦理智慧化管理技術，透過地磁感測設備精準偵測車輛停放狀態，減少人力繞行、提高停車數據掌握效率，邁向綠能減碳的智慧城市。本次試營運路段導入的新式地磁系統，可即時掌握車輛停放資訊，並同步產製全新格式的停車繳費通知單，讓收費資訊更清楚、操作流程更直覺。

交旅處說，新式繳費單整合智慧停車服務，民眾於停車離場後，可直接使用手機掃描單據上的 QR Code，進入線上繳費頁面完成付款，無須下載額外程式，即可使用行動支付或線上繳費服務；同時也可透過 QParking 饗樂停車 APP 查詢停車紀錄與繳費狀態，提升整體停車管理效率。

縣府指出，此次試營運除優化繳費流程外，也有助於減少紙本作業與人力負擔，落實數位治理與環境永續理念。透過停車數據的即時蒐集與分析，後續亦可作為停車政策調整、交通動線規劃及城市治理的重要依據，逐步建構以數據為核心的智慧交通體系。

縣府表示，未來將持續蒐集試營運期間的使用回饋，並滾動檢討系統功能與服務流程，未來將視成效逐步擴大推動，讓智慧停車融入市民日常生活，朝向更便捷、更友善的數位智慧城市穩健邁進。

