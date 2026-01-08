屏東暗夜惡火4人進醫院！ 警消緊急疏散43住戶

今天凌晨屏東內埔鄉社區大樓發生火警意外，一名女子嚴重嗆傷送往加護病房急救，另有三名住戶輕微嗆傷送醫。（圖／翻攝畫面）





今天清晨5時許，屏東內埔鄉一大樓發生火警意外，警消獲報趕抵現場搶救，於起火戶內救出一名43歲女性意識模糊，經送醫搶救目前正在加護病房搶救中，另有3位民眾輕微嗆傷送醫救治，火勢一個半小時後撲滅，詳細起火原因仍待火調人員調查中。

屏東縣消防局指出，今(8)日清晨05時56分，接獲內埔鄉光華街某大樓火警案件，指揮中心立即派遣內埔、竹田、萬巒、龍泉、潮州、萬丹分隊及第二大隊，共計調派16車28人，由副大隊長林世彬帶隊指揮，迅速趕抵現場進行搶救。

到達現場後，搶救人員立即展開疏散及逐層搜索，確保住戶安全撤離，救援過程中，消防人員6時20分於起火戶救出一名意識模糊民眾(女性43歲)有輕微生命徵象送往國仁醫院，目前轉ICU病房救治中，另有3名民眾輕微嗆傷分別送往屏東、屏基及潮州安泰醫院，火勢於6時21分順利撲滅，整起火警共計疏散民眾43人，火災發生原因尚待火調人員進一步調查。

