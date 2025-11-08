屏東書香慶典「屏日曬書祭」 萬福宮廟埕化身「香火與潮流」書市集
〔記者羅欣貞／屏東報導〕由屏東在地書店策劃的「屏日曬書祭×共聲共品」書市集，今明兩天在屏東市廣東路「頭崙埔華山萬福宮」前熱鬧舉行，結合閱讀、市集、音樂與廟埕文化，打造一場屬於南方城市的書香慶典，讓書香與香火、潮流與文化在市區交織出新的風景。
統籌單位頭分埔文化工作室說，屏東市廣東路是市區最具生活氣息的商圈之一，萬福宮是當地香火鼎盛的信仰中心，這次書市集以「香火與潮流」為策展主軸，結合地方信仰的厚度，與當代閱讀、出版及音樂展現的活力，讓閱讀活動走出書店，回到人群與生活的中心。
今天起連續兩天的活動邀集全台各地13家書店、5家出版社共同參與，包括屏東的艸魚禾堂、咖必冊店、小沐屋書店，以及台北的臉譜出版、四也文化、麥田出版等，從文學、設計到生活風格，呈現多元閱讀樣貌。同時，也集結超過30個在地品牌與攤商進駐，從Pulima原食、長安製麵到小農餐桌，帶來書香與美食交融的感官饗宴。
屏東縣政府勞動暨青年發展處處長李雨蓁說，縣府長期推動地方創生與文化永續，鼓勵在地青年以創意與行動翻轉家鄉，其中本府培養的在地團隊「頭分埔文化工作室」更是長期深耕屏東在地文化，從經營獨立書店「繫。本屋」到策辦閱讀推廣與庄頭展演，以「讓閱讀回到生活中心」為核心精神，本次活動更是融合信仰、文學、藝術與地方創意產業，展現在地團隊如何以文化實踐推動地方再生。
頭分埔文化工作室說，「屏日曬書祭」由屏東市打頭陣，接下來11月15日、16日前進潮州鎮建基路，明年2月27日、28日則在竹田鄉忠義亭前陸續登場，展開一系列庄頭書展活動，讓閱讀真正走入生活街市。
