「屏東最大」鄉長拚出線 李明宗請辭縣府客務處長

辭去屏東縣客務處長、參選內埔鄉鄉長的李明宗(左1)，是讓東片村擁有「金牌農村」美譽的推手。(記者陳彥廷攝)

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府前客家事務處處長、內埔知名「東片寶石村」推手李明宗，今天於東片村活動中心正式宣布投入鄉長參選，現場冠蓋雲集，17名村長、7名鄉代表及300多名鄉親到場熱情相挺。李明宗強調，他日前已向縣長周春米請辭獲准，未來將全力拚出線全縣最大鄉的鄉長參選、也成為屏東首位正式宣布參選的人，展現破釜沉舟決心。

李明宗的參選記者會今天在內埔鄉東片村活動中心召開，鄉長鍾慶鎮、多名村長、鄉代表站台力挺，李明宗致詞時強調，他從在地服務到進入公務體系，爭取鄉長職務是為了實踐「平衡共榮、客庄永續、閩庄升級」理想，他有能力讓縣政與鄉政齊步走，從內埔六堆紀念公園到新建的消防分隊廳舍、內埔旅運站、中林排水整治工程、黎明到水門縣道拓寬等工程建設逐步落實，未來還要爭取內埔國民運動中心、社會住宅及聯外道路，補齊公共設施與交通節點，讓鄉親安居樂業，帶動人流、物流與地方產業發展，打造光榮的內埔。

從基層鄉公所機要秘書、東片村長再到周春米立委辦公室主任，到如今義無反顧辭去客務處長回鄉參選的李明宗，是讓東片村擁有「金牌農村」美譽的推手，李明宗指出，他曾化解養豬場衝突，讓業者與居民「從拍桌到拍肩」，東片變成「寶石村」；龍頸溪沿岸的客家燈節成為年節期間最大亮點，再到客家專屬的狂客音樂祭、長輩愛看的明華園總團大戲「白蛇傳」帶回內埔演出，還有配合中央的六堆攻炮城、六堆運動會等不計其數活動；而內埔引以為傲的黑金產業如釀醬、巧克力及黑豬等，也開始轉型升級。

現任鄉長鍾慶鎮也到場站台，他強調，李明宗熟悉行政體系、溝通能力強，具備承接內埔發展的戰力，絕對能讓內埔大發展，是把事情做好、把責任一肩扛、站在第一線為鄉親打拚的人。

目前除李明宗明確表態外，坊間盛傳4年前曾參選鄉長的國民黨曾健野會再度競選，而民進黨籍的2位現前任鄉代表可能也會登記參選。

屏東縣政府前客家事務處處長李明宗，今天於東片村活動中心正式宣布投入鄉長參選，現場冠蓋雲集，17名村長、7名鄉代表及300多名鄉親到場熱情相挺。(記者陳彥廷攝)

