屏東最高大樓要來了！達麗奪台鐵都更案簽約啟動

屏東火車站東側土地公辦都市更新案，將打造1幢3棟，地上20層與地下4層的住商大樓。（達麗建設提供／蔡明亘台北傳真）

台鐵資產開發亮點之一「屏東火車站東側土地公辦都市更新案」，經4次招商，最終由達麗建設拿下，雙方今正式簽約，將打造1幢3棟，地上20層與地下4層的住商大樓，其中地上1至3樓將規畫商場，將成屏東最高大樓。台鐵預估收益有一次性都更分回近21億元，商場租金與權利金1年約可收益5000萬元。

屏東站前都更案緣起於屏北鐵路高架化，台鐵董事長鄭光遠說明，配合屏東縣府地方發展政策，以都市更新權利變換方式整合活化車站周邊土地，111年迄今經歷4次公開招商，總算在4月評選出達麗為最優先議約對象，經數月討論，雙方已有共識，今正式簽約。

台鐵公司董事長鄭光遠10日與達麗建設董事長謝志長簽約。（蔡明亘攝）

地上1至3樓將規畫商場，將成屏東最高大樓。（達麗建設提供／蔡明亘台北傳真）

屏東火車站東側土地公辦都市更新案10日正式簽約。（蔡明亘攝）

屏東火車站東側土地公辦都市更新案經4次招商，最終由達麗建設拿下。（蔡明亘攝）

鄭光遠表示，此案基地面積約8850平方公尺，土地權屬以台鐵公司為主，占比達70％，並臨接部分私有地，基地形狀方整，位於車站東側區街廓範圍，緊鄰交通轉運站、復興路及光復路，交通便利、機能完善，為市中心精華地帶，區位條件優越。

達麗建設董事長謝志長指出，地標型建築物一直是達利的期望，此案初步規畫1幢3棟，地上20層與地下4層的住商大樓，其中地上1至3樓規畫商場空間、第4層規畫住宅公設及綠平台、5至20層規畫住宅單元，透過線型綠廊及綠平台，打造雙鐵綠意的住商複合區。

「將來絕對是屏東最高的地標！」謝志長說，設計團隊非常用心，希望與台鐵合作，打造屏東未來亮點。鄭光遠提到，也感謝屏東縣府協助，會保留200坪公益空間回饋給屏東縣府。

針對投資金額與建設時程，謝志長表示，達麗負責興建，投資額將近70至80億元，會因應工程造價變動，開發時程則有點壓力，要看最近請照過程，因是公辦都更案，在屏東也是第一次，盼納入一些私地主後，屏東縣府審查時程能縮短，希望工期3年半，目標總時間希望能在5年內完成，過程還要克服法令問題，會透過公開程序解決。

台鐵公司強調，此區未來發展得力於屏東火車站交通串聯高鐵屏東站、台鐵六塊厝車站及屏東科技產業園區，住商前景無限，預估完工後，將與高鐵屏東站共創南高屏城際生活圈。針對此案商城收益，台鐵則預估每年收取租金和權利金，1年可收約5000萬元，另還有一次性的都更分回近21億元，車站人潮則預計比現在多2倍。

此外，針對台北車站商場招商案進度，台鐵總經理馮輝昇說，這是今年到明年最受矚目的招標案，積極準備招標文件中，預計12月底對外公告，很多家廠商都摩拳擦掌、蓄勢待發準備參與，期待透過新招標案，讓北車商場、環境、未來發展，能有突破性創新樣態，未來北車勢必成為交通樞紐，更是生活城市核心。

馮輝昇提到，北車案今年底公告上網後，希望明年4月審查決標，明年11月開始進行商場整修，至於收益部分，目前北車人流量、台鐵運量成長情形來看，北車商場具備很好的發展地基，廠商願意提供的權利金也會比以前更好，希望和廠商共創雙贏。

