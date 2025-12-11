屏東最高樓！台鐵屏東車站東側都更案、達麗建設砸70億建20層住商大樓：力拚5年半完工

台鐵公司推動「屏東火車站東側土地都更案」，與達麗建設周三(12/10)簽訂合約，未來達麗建設將砸逾70億元，在車站旁打造1幢3棟的地上20層樓大樓，屆時將成屏東最高樓，徹底改變屏東風貌。 這棟大樓未來將會成為屏東縣最高樓，成為地方亮點。此外，1至3樓的商場部分，將會委由達麗建設經營20年。台鐵則能分回都更資產價值約21億元，並粗估有年約5千萬元的租金、商場分潤。

台鐵公司攜手達麗建設(6177)，推動「屏東火車站東側土地公辦都更案」，雙方於周三(12/10)簽訂合約，未來將打造1幢3棟的地上20層樓大樓，初步規劃包含商場與住宅。台鐵董事長鄭光遠表示，期待本案成為南台灣TOD的典範。



「它會成為屏東市區最高的地標，創造地方亮點。」達麗建設董事長謝志長說，他雖然是高雄囝仔，對屏東相當熟悉，但這也是公司第一次插旗屏東，



鄭光遠點出，未來將以都市更新權利變換方式，整合活化車站周邊土地，此案基地面積為8850平方公尺，形狀方正，土地以台鐵公司為主，並鄰接部分私有地。



鄭光遠指出，建物以「屏東光埕、彩韻屏動」為概念打造，未來更藉由屏東火車站，串接起高鐵屏東站、台鐵六塊厝車站、屏東科技產業園區，打造高屏城際生活圈。

未來屏東火車站東側將有一棟新地標。圖/達麗建設



大樓緊鄰屏東火車站 將以天橋串聯商場



未來此處將興建1幢3棟，地上20層、地下4層的住商大樓。其中，1到3樓設置商場空間，第4層則是住宅區的公設與綠平台，5層以上規劃住宅單元。



謝志長表示，規劃把原來的站體商場，與這塊都更基地的商場以天橋串聯，讓車站人潮能與商場互通，形成「類共構」。此外，達麗建設也願意把商場空間，全部回租，協助台鐵公司經營。



商場委由達麗營運20年



都更範圍內，台鐵的土地就佔了7成，剩餘部分有部分私地主。台鐵將優先取得1至3層的商場。台鐵粗估，此都更案可分回約價值21億元的資產，商場部分還能帶來每年約5千萬元的租金與商場收益分潤。



由於達麗建設不僅承接南台灣多建都更、捷運聯開案，子公司更在高雄岡山經營商場，對商場營運經驗豐富。據了解，未來1至3樓的商場，台鐵將交給達麗建設營運20年。



什麼是TOD？ 以大眾運輸為核心發展城市



TOD指的是「大眾運輸導向型發展」，圍繞公共運輸樞紐如鐵路，開發高密度的混合功能社區，提高土地使用效率，更鼓勵民眾多用公共運具，減少對汽車的倚賴。



內政部次長董建宏表示，感謝台鐵公司願意和人民、政府站在一起，用公辦都更的方式，將土地回饋給市民。他點出，透過TOD的方案，讓環境更有效利用，避免開發過多土地，將人潮引回舊市鎮，鼓勵民眾搭鐵路，降低整體碳排放。



多久完工？ 達麗建設：拚5年半完成



謝志長表示，開發時程的確仍面臨壓力，由於仍有近1/3屬於私地主，未來仍須透過都更條例案慢慢溝通。他估計，工期約3年半，希望能在5年半就完成此案子。



出席見證的屏東縣副縣長黃國榮也表示，此案可望帶動商務人口的產生，也對屏東旅宿有很大幫助，縣府也會盡可能協助台鐵與達麗建設，與在地居民溝通協調。





