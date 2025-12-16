屏東未滿1歲嬰兒 營養金每月2000元

屏東縣長周春米（左三）16日表示，明年1月起將推出未滿一歲嬰幼兒營養補助金，且今年出生者也可申請，最高補助2萬4000元，預計每年約有4000名嬰兒受惠。（謝佳潾攝）

屏東縣政府繼6000元好運車券、2萬元月嫂服務津貼後，16日接續推出「育兒第三部曲」，明年1月起祭出未滿一歲嬰幼兒營養補助金每月2000元，且今年出生者也可申請，最高補助2萬4000元，預計每年約有4000名嬰兒受惠。

屏東縣長周春米指出，面對少子化趨勢，近年屏縣府積極營造友善育兒環境，除加碼將第二胎新生兒生育津貼調升至3萬元外，也逐步健全「育兒三部曲」，繼提供孕媽咪價值6000元的好孕車券，以及開放首胎即可申請價值2萬元的月嫂服務津貼後，明年即將登場「未滿一歲嬰幼兒營養補助」，透過每月補助2000元營養金，減輕育兒負擔。

周春米說明，凡今年1月起出生、首次設籍屏東縣，且父或母在嬰幼兒出生當日也設籍屏東縣滿1年者，即可申請每月2000元、連續12個月補助，最高可補助2萬4000元，明年1月起在「屏東縣便民服務平台」開放線上申請。

周春米強調，有些縣市育兒津貼與月嫂津貼是二擇一，但縣府考量讓新手爸媽從孕期、產後到育兒階段都能獲得更完整支持，所以在經費允許下，全力成為家長後盾，未來也將持續完善托嬰中心布建，並加強培訓托育人員及專業月嫂。

受惠「育兒三部曲」的周姓媽媽指出，縣府推出的月嫂津貼與營養補助，讓新手爸媽很有感，實質金援減輕不少經濟壓力；徐姓媽媽則說，產後獲得月嫂到宅照護，成為她最溫柔的支撐。

對於縣府推出育兒新政，縣議員李世斌表示，在低薪、高房價的大環境下，結婚率、生育率逐年降低，希望縣府在推出完善育兒政策後，可以提高生育率。

據統計，民國104年屏東縣新生兒人數5266人，隨後逐年遞減，至111年剩3746人，但在各項育兒政策陸續推出後，從112年至今，新生兒人數有逐年增加趨勢，去年新生兒數達4414人。