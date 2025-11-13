屏東未登錄地種瓜惹民怨 伍麗華要求確立主管機關

（中央社記者黃郁菁屏東縣13日電）屏東楓港溪河道種植西瓜，產生雞糞味及蒼蠅，讓鄰近新路部落長年飽受困擾，其中大片區域落在無政府機關管理未登錄地。立委伍麗華今天協調會要求國產署儘速確立主管機關。

獅子鄉新路部落居民因楓港溪河道種植西瓜，長年飽受雞糞肥異味及蒼蠅滿天飛困擾，近期又發現大面積瓜田超出河道範圍，落在無政府機關管理「未登錄地」地區。

民進黨籍山地原住民立委伍麗華接受新路部落陳情，今天開協調會議，針對70公頃未登錄地種植及土地使用等事宜，邀集財政部國有財產署、農業部農村水土保持署及經濟部水利署等相關部會釐清相關法令及土地管理權責。

丹路村長高基銘會中表示，族人於部落會議中達成共識，一、部落不同意續租給瓜農，不論是未登錄地或縣管河川地；二、族人要知道未登錄土地何時停止開發行為；三、鄉親不要回饋金。

伍麗華與獅子鄉族人、鄉公所及部會交換意見後作出結論。伍麗華要求，國產署儘速邀集相關機關完成未登錄地區土地登錄作業，以確立土地主管機關；在未完成土地登錄前，有關環境、水保或山坡地利用等目的事業主管機關，仍應就行為違法部分予以開罰。

至於部落族人對原鄉整體土地利用及環境衛生訴求，伍麗華請獅子鄉公所發函至原住民族委員會確認，就公有土地營利行為，踐行原基法第21條部落諮商同意程序權益予以確認，以尊重在地族人共同意見。

會中也釐清未登錄野溪地區自民國98年至112年間，獅子鄉公所對瓜農發出許可並收取代金，現任鄉長朱宏恩發現該區土地是未登錄地，於是停止核發許可。

新路部落反對破壞環境自救會提出，河川公地利用行為應綜合環境部、農業部水土保持機關、在地居民及公益性等意見，進行租約審查、或者廢止。對此，伍麗華要求水利署應檢討現行法規不合時宜之處，提出修法版本。

針對屏東縣政府管轄河川區範圍，伍麗華表示，縣府將分別於明天及20日辦理聯合稽查，針對現有不法行為查核，給在地居民一個滿意的處置。（編輯：謝雅竹）1141113