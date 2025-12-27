屏東東港安泰醫院近半是違建仍兩度通過醫院評鑑 衛福部出手查

〔記者邱芷柔／台北報導〕屏東縣東港鎮安泰醫院去年一場大火奪走9條人命，監察院調查發現，醫院違章建築面積竟占47.2%，幾乎半間醫院都是違建，卻仍兩度通過衛福部醫院評鑑，更令人不安的是，全台有81家醫院存有公共安全疑慮，其中有70家也通過評鑑。對此衛福部今(27日)回應，違建認定屬地方建管權責，將於明年啟動跨部會專案稽查。

監察院最新調查報告指出，該案涉及地方政府長期放任違建、中央評鑑機制未能即時發揮把關功能，已糾正屏東縣政府城鄉發展處、衛生局、東港鎮公所及衛福部。監委指出，安泰醫院自2005年間即違法增建，違建內仍作為醫療使用，縣府卻未依法勒令停止使用或斷水斷電，違失情節嚴重。

針對外界質疑「違建醫院為何仍能通過評鑑」，衛福部醫事司副司長劉玉菁受訪表示，違章建築是否成立，必須比對原始建築執照與使用執照圖說，僅有地方工務或建管單位才能依法認定，「這一塊不是醫院評鑑可以去做的」。她指出，評鑑時，醫院須提出已完成公共安全申報、且符合法規的相關證明，評鑑單位是依地方回報資料進行確認。

劉玉菁說明，醫院評鑑主要著重於醫療服務品質與病人安全管理，並非代替消防或建管機關的查核角色，若消防或建築涉及不合規，依法應由地方消防局與建管單位處理，像是安泰醫院在2024年評鑑時，地方回報其公共安全申報均合規，評鑑即是在這樣的基礎上進行。

不過，安泰醫院事件後，衛福部也坦言制度需補強。劉玉菁表示，衛福部已與內政部啟動跨部會合作，由國土署協同地方完成全國醫院違建盤點，衛福部也自今年5月啟動提升醫院防火安全輔導計畫，補助醫策會協助醫院改善防火與公共安全設施，目前已有69家醫院申請，採取「輔導與稽查並行」方式推動改善，明年將由中央啟動、地方執行專案稽查，由衛生局、消防局及建管單位共同進場，依法確認改善情形。

劉玉菁指出，若醫院違反「醫療機構設置標準」就不能被認定為評鑑合格醫院，設置標準是醫院最基本的營運門檻，若遲未改善，不只評鑑會被判定不合格，也會影響健保特約與給付資格。

