屏東東港朝隆宮 大年一至初三送發財金

▲屏東縣東港朝隆宮董事長黃奇男（左）、總幹事高健祐（右）展示馬年發財金。

屏東縣東港鎮歷史逾三百年的朝隆宮，將於農曆大年初一至初三，共發送兩千四百份發財金；同時兩年一度的聖母巡安護境文化祭活動，將於五月展開護佑東港鎮民。

朝隆宮董事長黃奇男表示，該宮今年農曆馬年的發財金，以一元美金「馬上有錢」為栩栩如生的封面設計，將自大年初一至初三的上午八時起開始發送，每天限量八百份。

朝隆宮設有光明燈、太歲燈、文昌燈及祈福燈，供信眾點燈照亮新的一年平安順遂，深受鄉親好評，目前高掛宮廟廣場上方的紅色祈福燈籠，滿滿年節迎新氛氛、十分壯觀。

至於，兩年一次的聖母巡安護境文化祭活動；黃奇男說，將於國曆的五月五日至七日啟駕，現正擴大招募顧問，除推出平安宴，並首次贈送唯妙唯肖、造型可愛的媽祖紀念公仔，展現嘉年華廟會慶典。

屏東東港朝隆宮創立於清朝雍正二年的西元一七二四年，清乾隆年間，東港朝隆宮、雲林北港朝天宮及苗栗竹南慈裕宮被譽稱「台灣三媽祖」。

朝隆宮有著宮殿式廟宇建築的雕樑畫棟及古色古香，信奉的媽祖，饒富地方傳奇典故，已成當地重要信仰中心！

東港居民皆屬福建閩南沿海一帶移民而來，早期生活大都以討海行船為生，朝隆宮興建當年奇蹟顯現，東港沿海產生取之不竭的小蝦，從此東港蝦米聞名全台，而成東港的特色美食，享譽至今。

尤其，每到農曆三月二十三日媽祖婆聖誕前後，小蝦米就會大量浮現，當地人因而暱稱朝隆宮媽祖為「蝦米媽」，香火鼎盛、信徒眾多。

值得一提的是，朝隆宮每次遶境或是祭典都大有看頭，銅鑼、涼傘開頭，鑾駕手、如意手及大聖母鑾駕乘坐的八角神轎「龍車鳳輦」，清一色由女性擔綱，為最美麗、最莊嚴及最有紀律的隊伍。