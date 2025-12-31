屏東東港跨年夜最高潮！李竺芯壓軸開唱 歌聲震撼大鵬灣

娛樂中心／巫旻璇報導

「東耀80・鵬程百年」2026東港跨年晚會今日晚間在大鵬灣國際賽車場熱鬧登場，現場湧入大批民眾，氣氛一路升溫，舞台燈光與音效全面啟動，搭配壯觀的無人機展演與多段煙火秀，讓整座會場宛如大型音樂派對。金曲歌后李竺芯壓軸登場，以穩定而極具穿透力的嗓音瞬間抓住全場注意力。





屏東東港跨年夜最高潮！李竺芯「法式台語」壓軸開唱 歌聲震撼大鵬灣

2026東港跨年晚會進入高潮時刻，金曲歌后李竺芯壓軸登場。（圖／民視新聞）









2026東港跨年晚會進入高潮時刻，金曲歌后李竺芯壓軸登場，正站在舞台中央開唱《懸踏仔咬跤》，她以穩定而極具穿透力的嗓音瞬間抓住全場注意力，台下觀眾紛紛揮舞手中的應援物，跟著節奏大聲合唱。李竺芯展現橫跨國語與台語的雙聲帶實力，情緒層次分明，歌聲在夜空中回盪，現場氣氛隨之不斷攀升。

李竺芯近年在樂壇成績亮眼，一舉拿下金曲獎「最佳台語女歌手」、「最佳台語專輯」以及「年度專輯」三項大獎，此次站上跨年舞台，她不僅以實力證明天后級唱功，也展現高度舞台掌控力。演出過程中，她不時向觀眾揮手致意，與台下互動自然親切，讓現場民眾感受到滿滿誠意與熱情，在2025年的最後一夜，李竺芯以穩健而充滿感染力的演出，陪伴現場觀眾迎向嶄新的2026年。









