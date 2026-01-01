屏東東港跨年晚會 啦啦隊女神南珉貞獻唱台語歌

南部中心／綜合報導

屏東東港大鵬灣，跨年夜也十分熱鬧，不但有金曲歌王黃文星，經典台語歌一首接一首，讓現場觀眾聽得如癡如醉，韓籍啦啦隊員南珉貞，帶著李智圓與許秀美，不但帶來精采舞蹈演出，更是現場用台語獻唱，而大鵬灣也放起絢爛煙火，迎接2026年到來。

屏東東港大鵬灣跨年煙火超撞光 啦啦隊女神南珉貞獻唱台語歌

屏東東港跨年，用大鵬灣煙火迎接新年。（圖／民視新聞）

沒有聽錯，Fubon Angels韓援三本柱之一的南珉貞，登上屏東東港的跨年舞台，誠意十足，一首台語歌"世界都看見"，用勁歌熱舞，陪台灣粉絲一起迎接2026年，南珉貞還攜手李智圓、許秀美，三位韓籍啦啦隊員合體演出，嗨翻全場，屏東東港跨年夜，精彩的還不只這樣，還請到金曲歌王黃文星，經典歌曲一首接一首。

廣告 廣告

屏東東港大鵬灣跨年煙火超撞光 啦啦隊女神南珉貞獻唱台語歌

南珉貞登台獻唱台語歌，誠意十足。（圖／民視新聞）

就看到台下屏東縣長周春米，有如小粉絲，聽得好開心，為了迎接2026年，主辦的東港鎮公所，加碼推出無人機展演，從東港最有名的黑鮪魚到溫王爺，搭配上大鵬灣煙火，更讓現場鄉親驚呼連連，屏東縣長周春米說，「我們共同來打拚，讓我們的東港大東港越來越好。」精彩演出加上璀璨煙火，東港用最精彩的演出，迎向2026年到來。

原文出處：屏東東港大鵬灣跨年煙火超撞光 啦啦隊女神南珉貞獻唱台語歌

更多民視新聞報導

歐陽娜娜中國跨年「NG畫面流出」！中國網友：聽不下去…

A-Lin跨年遞麥接唱！全場音準太狂…網驚：台東人學測考唱歌？

小S攜徐媽撐過「沒有大S」的跨年！「眼眶泛淚」畫面曝光

