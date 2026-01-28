屏東枋寮前鄉長陳亞麟涉貪 一審判8年

（中央社記者李卉婷屏東縣28日電）屏東縣枋寮鄉前鄉長陳亞麟，任內利用發包工程索取4%至8%不等回扣，案經屏東地方法院審理，今天依貪污治罪條例判處8年有期徒刑、褫奪公權5年。

檢警調查，陳亞麟自民國107年12月25日接任枋寮鄉長後，藉由辦理鄉內公共工程採購機會，先後利用黃姓特助、調解委員會何姓主席為白手套，向投標廠商收取工程回扣及賄賂，並勾結圍標業者，洩漏投標廠商名稱及家數，使內定廠商得標。廠商再依決標金額4%至8%不等回扣，透過白手套轉交陳亞麟分配報酬。

另外，陳亞麟內定廠商承攬小額工程採購案，收取每件小額工程採購案新台幣5000元至1萬元不等賄賂；另外，他自108年1月21日至5月13日期間，分別駕駛公所2輛公務車往返高雄等地處理私務共7次。

全案經屏東地方法院審理，今天依貪污治罪條例判處陳亞麟，應執行8年有期徒刑，不得易科罰金；另得易科罰金部分，應執行有期徒刑1年，1天1000元計算，褫奪公權5年。可上訴。

中央社記者致電陳亞麟，電話轉接語音信箱，尚未取得回應。（編輯：黃世雅）1150128