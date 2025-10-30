屏東枋山風電案陷違規疑雲 黃仁怒批經濟部「無法無天！」

【警政時報 包克明／臺北報導】抗議陸域風電環境影響評估未過竟然先偷跑，屏東縣獅子鄉跟枋山鄉數十名鄉親今(30)日北上表達抗議心聲。國民黨平地原住民立委黃仁、立委蘇清泉、黃建賓、盧縣一及無黨籍立委高金素梅出面聲援。黃仁強調，依《原住民族基本法》第21條規定，開發前應充分諮商並取得當地原住民族同意，若未獲大多數鄉親首肯，「絕對反對到底」。

黃仁強調，依《原住民族基本法》第21條規定，開發前應充分諮商並取得當地原住民族同意，若未獲大多數鄉親首肯，絕對「反對到底」。(圖／黃仁國會辦公室)

屏盛風力發電股份有限公司規劃於枋山鄉楓港村設置9座風機，3月下旬環評初審時即被專案小組要求補充修正後再審，但居民指控業者「偷跑」，在未取得許可前就已埋設鋼筋、進行整地。

國民黨平地原住民立委黃仁、立委蘇清泉、黃建賓、盧縣一及無黨籍立委高金素梅出面聲援。(圖／黃仁國會辦公室)

「誓死捍衛家園」、「拒絕風電，保護家園」、「罔顧健康，無法無天」、「損害作物，天理難容」、「破壞環境，禍害子孫」，數十名來自屏東縣獅子鄉跟枋山鄉居民上午九點左右進入立法院請願室，透過齊聲喊出相關口號表達抗議陸域風電的立場。現場由黃仁、蘇清泉、黃建賓、盧縣一及高金素梅出面接受陳情並予聲援。

國民黨⸻立委蘇清泉聲援屏東縣獅子鄉跟枋山鄉抗議鄉親。(圖／黃仁國會辦公室)

獅子鄉丹路村民Kuljing（谷栗英）表示，雖然風機設置點在枋山，但主要影響的是獅子鄉排灣族傳統領域。居民並非透過官方管道得知說明會消息，而是經友人轉告才得知，引發不滿。她強調，該地為候鳥必經路線及蝴蝶通道，一旦設置風機，恐將嚴重破壞當地生態。

黃仁說，他在8月14日質詢時要求經濟部立即糾正，並在質詢時拍桌痛批經濟部，要求備詢的經濟部次長江文若「告訴郭部長，混蛋！」。(圖／黃仁國會辦公室)

黃仁委員強調，他自今年4月10日便在立法院質詢反對該案，經濟部曾承諾執行計畫前須取得地方政府同意。但業者仍於8月12日召開說明會，形同藐視民意。

黃仁說，他在8月14日質詢時要求經濟部立即糾正，並在質詢時拍桌痛批經濟部，要求備詢的經濟部次長江文若「告訴郭部長，混蛋！」。他警告經濟部若繼續「硬幹」，不排除發動大規模抗議行動。

據了解，目前已有獅子鄉跟枋山鄉居民500人連署反對設置陸域風電。屏東縣政府已明確指出，業者在未經核准下進行風場測試與農地整地行為，已涉及違規使用農地，將依法開罰。

