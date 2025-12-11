屏東查獲違規廚餘養豬 開罰80萬、畜牧場清消

（中央社記者李卉婷屏東縣11日電）全台廚餘養豬未解禁，屏東縣政府聯合稽查小組11月26日查獲長治鄉一處養豬場以廚餘養豬，違反動物傳染病防治條例等規定，縣府依法開罰共80萬元，並進行畜牧場周圍清消。

屏東縣政府今天透過新聞稿表示，違規的養豬場位於長治鄉，共飼養215頭豬，11月26日稽查人員在現場發現2桶廚餘及2桶動物性廢渣；因業者違反動物傳染病防治條例及飼料管理法，依法分別開罰新台幣60萬元及20萬元。

廣告 廣告

縣府動物防疫所表示，稽查當天並開立全場豬隻禁止移動管制書，採樣豬隻及廚餘，送驗初篩結果均為非洲豬瘟陰性，確認無疫情傳播；同步進行豬場內廚餘與動物性廢渣去化工作，並啟動畜牧場與周邊道路清消，全面提升生物安全措施，以維護養豬產業安全。

屏東縣非洲豬瘟災害應變中心呼籲，為防範非洲豬瘟疫情，至今仍不得使用廚餘餵飼豬隻，後續仍維持高強度稽查工作，養豬場勿心存僥倖違規。（編輯：吳素柔）1141211