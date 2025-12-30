屏東植牙診所推薦｜忽視牙周病恐植牙失敗

【商家指南推廣專題】

圖片由（屏東）杏林牙醫診所提供

人工植牙是現代人重建咀嚼功能的好選擇，據統計台灣植牙人數持續攀升，但臨床上也頻現「植牙孤兒」或「植牙失敗」的案例。屏東植牙牙科診所推薦

院所「杏林牙醫診所」指出，南部民眾常抱持「不痛就好」觀念，導致植牙前忽略致命盲點：「牙周病若未妥善處理，將嚴重影響植體健康」。因此，植牙前應尋求專業牙醫師進行牙周病治療評估，才能降低後續植牙發炎失敗風險。

植牙後的隱憂「植體周圍炎」

「屏東杏林牙醫診所」林郁烈醫師分享，偶有患者因植牙後紅腫流血求診，檢查後往往發現牙周病並未控制，引發植體周圍炎（Peri-implantitis）等植牙後遺症。「許多患者以為壞牙拔掉、植牙換新就不會壞。」林醫師解釋，植牙雖是鈦金屬材質、不會蛀牙，但植體周圍骨頭與牙齦組織仍會感染破壞，若口腔長期處於牙周發炎狀態，就像在土石鬆動山坡蓋房子，植體再好也難逃感染發炎命運。這類案例多可預防，關鍵在民眾對「先治牙周、再行植牙」的認知仍明顯不足。

廣告 廣告

什麼是牙周病？是否會影響植牙？

牙周病是牙齒周圍組織的發炎感染，當口腔清潔不當，牙菌斑與牙結石堆積，會導致牙齦發炎紅腫流血，若置之不理，會造成齒槽骨破壞流失，最終導致牙齒鬆動甚至脫落。「細菌不會分辨你是真牙還是植牙。」林醫師強調，造成牙周病的致病菌同樣會影響植牙周圍組織，且植牙一旦感染，破壞難以控制。

屏東植牙牙科診所推薦院所「杏林牙醫診所」分析，植體周圍炎的風險因子能在術前評估，包括：

1.未落實牙周病治療控制：牙周致病菌含量過高。

2.口腔清潔不佳：未落實日常清潔或回診定檢。

3.生活習慣影響：如抽菸、糖尿病控制不佳。

臨床上曾有長期受牙周病困擾患者，因牙齦反覆腫痛、牙齒鬆動，被評估須拔牙進行植牙全口重建，而「杏林牙醫診所」為他擬定牙周病治療計畫，以「控制感染」為首要，對深層病灶徹底清潔，最終保留大部分牙齒，僅對無法挽回的缺牙進行植牙重建。

這不僅幫助患者找回口腔健康，更省下昂貴植牙費用，證明只要落實牙周病控制，牙齒有機會逆轉命運；即便需植牙，也能在健康的基礎上進行，「保留真牙」的醫療價值，正是「杏林牙醫診所」能成為屏東植牙牙科診所推薦的原因。

專家破除迷思：植牙三大常見疑問

Q1：植體品牌是成功保證？

醫：品牌代表品質，但「醫師的技術」與「治療觀念」才是決定植牙成功與壽命核心，植體再好，若無術前評估、牙周整治，仍有失敗風險，選擇全盤規劃並重視牙周病治療的醫師，遠比品牌重要。

Q2：我有糖尿病／高血壓，能植牙嗎？

醫：也能植牙，只要控制糖化血色素與血壓於標準值內，並經醫師評估用藥狀況，便可進行植牙手術。

Q3：年紀大了還需要植牙嗎？做活動假牙就好？

醫：許多長輩因活動假牙不適，導致食慾不振營養不良，透過植牙或植牙輔助式活動假牙，便能大幅提升咀嚼力，改善生活品質。

醫師提醒：

植牙的本意是恢復咀嚼功能、提升生活品質，而非陷入反覆治療的惡性循環。若您有牙齦流血、口臭、牙齒動搖等警訊，建議您及早到屏東植牙牙科診所推薦的「杏林牙醫診所」諮詢，由專業牙周病治療牙醫師評估，從「顧好地基」開始，為自己建立穩固的口腔基礎。

更多屏東植牙牙科診所推薦資訊請洽～

院所：（屏東）杏林牙醫診所

電話：08-7213331

地址：屏東縣屏東市民生路67-8號

時間：週一至週五13:30-17:00、18:00-21:00，週六（隔週）09:00-12:00國定假日或異動依公告為主

LINE：https://rink.cc/f9yoq

Google Maps：https://rink.cc/b9jlw

以上訊息由（屏東）杏林牙醫診所提供