屏東楓港擬設陸域風機 自救會北上立院陳情

高喊口號要求陸域風機計畫退出屏東枋山鄉，枋山獅子反風電自救會30日特地北上到立法院向立委陳情，指出興建風電可能衝擊附近居民身心健康、當地作物跟生態，還指控業者沒有經過申請就強行施作工程，舉辦說明會也不是找有地緣關係的當地居民。

枋山獅子反風電自救會會長王光盛提及，「『人家已經弄好了，你要抗議？』我說：『有嗎？』然後我就騎摩托車去看的時候，哇，人家已經插樁插好了、樹林都被他們挖掉了，他來跟我講說要樓梯給我下，也可以說恐嚇，也可以說不恐嚇。」

屏東縣枋山鄉楓港社區發展協會執行長黃隆献回應，「你有沒有做過？你洋蔥跟芒果種風電的測試過，沒有，我們這第一個不就是白老鼠？」

於屏盛公司預計在楓港村設置10座陸域風機的計畫進入環評審查，環境部回應，因為開發單位對於作物、景觀等衝擊沒有詳細調查，已經退件並請業者補正。

環境部環境保護司長徐淑芷說明，「生態的調查，尤其屏東有很多猛禽，但是他調查的不夠詳實，甚至是它對芒果、洋蔥，所以這個部分都請他們補充。部長已經講過，對於陸域風機是不支持、不鼓勵，進來我們這邊一定是嚴加把關。」

自救會也不除下一波會到屏東縣政府陳情，要求縣府正式表態。

屏東縣政府發言人王品晴回應，「這個案子在環境部沒過，根本就不會送進縣政府，他如果假設真的環評過、送進縣政府的話，生態有疑慮的話縣府也絕對不會通過。」

縣府強調，9月初業者在沒有獲同意下就動工，雖然聲稱是進行風力測量研究，但已經違反《區域計畫法》，依法裁罰6萬元，會持續監督業者後續作為；業者在截稿前暫無回應。

