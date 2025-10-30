屏東楓港溪居民立院陳抗反風電 環境部：環評委員嚴格把關

國民黨立委蘇清泉主持「屏盛公司規劃於屏東縣楓港溪沿岸建置10座風力發電設施，鄉親陳情勿迫害在地民眾」記者會。(記者田裕華攝)

〔記者李文馨／台北報導〕屏盛公司規劃在楓港溪兩岸設置10座風力發電機組，當地居民今天北上立法院陳情抗議表示，該計畫除影響居民身心健康，還影響當地經濟作物、自然生態，並提到，地方說明會明明都不歡而散，屏盛公司卻對外不實聲稱已獲民意支持。環境部回應，部長彭啓明很早就對陸域風機表達「不支持也不鼓勵」，並強調該計畫目前在補正狀態，環評委員會嚴格把關。

枋山及獅子反對風車自救會會長王光盛表示，居民並不反對政府開發綠能，但風力發電機組發出的低頻噪音，有害鄰近居民身心健康，台灣已有許多前例可稽，加上恆春半島為紅尾伯勞、灰面鵟鷹等保育鳥類過境必經之路，設置巨大風機將妨礙候鳥正常遷徙，影響極為重大。

他指出，屏盛綠能公司先前就私辦說明會，但找來的居民代表全都是較遠的鄉鎮，枋山、獅子兩地影響最直接的鄉親都被欺瞞毫無所知，再以虛假照片等會議內容向政府提報已經開過說明會，直到楓港溪沿岸開始打風機基座，居民才得知上情。

國民黨立委蘇清泉表示，居民陳情反對風車設置，做為屏東出身的立委絕對與鄉親站在一起；但他也提醒鄉親，千萬不能在此時為了蠅頭小利，接受綠能公司的招待出遊，或是各種贈品禮盒的「養套殺」。他說，以往有其他鄉鎮就因為接受綠能公司招待，後又反對風光發電，遭人檢舉「環保流氓」法辦的前例，絕對要小心。

國民黨籍台東縣立委黃建賓說，他今年初也接觸到相關議題，長濱鄉居民跟他陳情，有業者發起座談會，這些地方的共通點就是人口少，老人、小孩多但不太清楚相關問題，業者很常用經濟發展、景觀藝術等名目欺騙；他們質詢時已經要求部會首長表態，只要地方不同意，中央就不會同意，地方意見一定要堅持。

受邀與會的環境部環保司長徐淑芷回應，部長彭啓明很早就對陸域風機表達「不支持也不鼓勵」，已送進的計畫會嚴加把關，枋山的案件已經送進來審查，環評委員都非常嚴格，認為當地不適合打那麼多風機，退請業者進行補正，但到現在還沒進來，環評委員一定會嚴格把關。

