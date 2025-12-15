屏東榮家交通安全講習 守護長輩平安

記者孫建屏／綜合報導

為提升住民長輩的交通安全意識，屏東榮家日前舉辦住民道路交通安全講習，邀請屏東縣警察局交通隊警務員梁嫚芸擔任講師，課程內容涵蓋騎車技巧與行人安全守則，透過生動案例與互動教學，並垷場解答有關交通規則疑問，以及分享避免事故的實用技巧，讓安全知識更貼近日常情境，吸引不少住民長輩熱烈參與。

梁嫚芸警務員在課程中指出，高齡者因反應速度與視力逐漸減弱，無論是騎乘電動車或步行通過馬路，都須要更高的安全警覺，因此，提醒長輩騎車時應保持穩定車速、注意前後車距、避免急煞；步行穿越道路時，更須觀察左右來車、遵守號誌、避免低頭看手機或貿然穿越，以降低事故風險。

同時，為加深長輩對交通風險的理解，期間亦播放多起真實交通事故影片，讓住民了解騎車及行人違規所可能造成的嚴重後果。

屏東榮家家主任李秦強表示，此次講習不僅強化住民騎乘安全，更將行人安全納入重點，協助長輩建立正確的道路使用觀念，榮家也將持續與相關單位合作，辦理各項安全教育活動，維護長輩安全、守護幸福生活。

屏東榮家日前舉辦住民道路交通安全講習， 讓住民長輩清楚掌握出外交通的自我保護。（屏東榮家提供）