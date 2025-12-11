屏東榮家公益音樂會 為長輩生活注入感動

記者孫建屏／綜合報導

溫馨聖誕節即將到來，前彰化縣榮民服務處處長張志範昨（10）日特別到屏東榮家舉辦公益音樂會，以擅長薩克斯風吹奏經典曲目，每一個音符都宛如冬日暖陽，輕柔地灑落在住民的心底，現場氣氛溫馨而感動，陪伴榮家長輩度過難忘的午後時光。

張志範分享，自己因對薩克斯風深具興趣，加上過去在榮服處任職期間，與榮民長輩建立了深厚感情，退休後便投入公益服務。他表示，音樂不僅是生活中的樂趣，更是傳遞關懷的方式，希望以最真摯的旋律陪伴長輩，帶給他們慰藉、喜悅與被重視的溫暖。

屏東榮家主任李秦強表示，感謝張志範退休後仍心繫榮家長輩，不辭辛勞前來演出，以行動展現關懷與支持。音樂具有療癒與安撫人心的力量，此次音樂會為長輩們帶來精神上的富足與放鬆，不僅增添節慶氣氛，更為長輩們的日常生活注入深刻感動。

屏東榮家家主任李秦強感謝張志範的公益演出，提前讓長輩們感受聖誕和喜悅。（屏東榮家提供）

張志範吹奏一首首家喻戶曉的經典樂曲，讓榮家長輩們沉醉其中。（屏東榮家提供）