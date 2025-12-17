屏東榮家同仁攜手長輩巧手布置 營造耶誕溫馨氛圍

記者孫建屏／綜合報導

耶誕佳節將至，為讓榮家長輩感受濃厚的節慶氣氛，屏東榮家近日展開「耶誕家園布置」活動，今年特別邀請住民長輩一同參與布置工作，彼此攜手合作，發揮巧思與創意，將家區各個角落妝點得繽紛亮麗，洋溢著溫馨與喜悅，也讓耶誕感恩和節慶的氣氛更加濃厚。

活動中，長輩們與照服員、護理人員分工合作，從耶誕樹擺設、懸掛花環與燈飾，到黏貼節慶壁貼，忙得不亦樂乎，原本熟悉的走廊與交誼廳在眾人合力下，換上紅綠相間的耶誕新裝，長輩紛紛表示更有「家」的熱鬧感覺。

同時，透過共同布置的過程，不僅增進住民與工作人員之間的情感交流，也讓長輩在動手做的過程中獲得成就感與參與感。

屏東榮家家主任李秦強表示，榮家致力於營造家庭化的頤養環境，此次布置活動除了配合節慶、美化環境外，更重要的是讓長輩感受到被重視與陪伴的溫暖，看著家區內閃爍的燈光與長輩滿足的笑容，就是榮家全體同仁最大的欣慰；並期許透過溫馨的環境氛圍，讓每一位住民都能在榮家度過一個平安、喜樂的耶誕佳節。

屏東榮家近日展開「耶誕家園布置」活動，邀請住民長輩一同參與，共同營造溫馨、喜悅的節慶環境氛圍。（ 屏東榮家提供）

住民長軰與榮家照服員、護理人員分工合作，為熟悉的走廊與交誼廳換上紅綠相間的耶誕新裝。（屏東榮家提供）

