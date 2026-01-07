屏東榮家微旅行 「好事花生」享受田園樂

記者孫建屏／綜合報導

時序進入民國115年，一年之始，屏東榮家昨（6）日特別辦理一場別開生面的拔花生微旅行，由家主任李秦強帶領住民長輩們走進鄉間，透過與大自然的接觸，讓長輩們在暖冬陽光下，踩著泥土感受土地的溫暖感情，寓意「好事花生、順利吉祥」的好兆頭。

屏東榮家這場「好事花生－享受田野樂趣」活動，長輩們興奮地走進田間，拿著工具努力地耙出花生，在短短時間內就人手好幾袋，但是挖出來的花生果實，誰也不知道結果如何，大夥談笑風生說回到榮家剝花生就知道答案了，有趣的田野活動及揭曉答案的期待，讓長輩們臉上綻放出心滿意足的燦爛笑容。

李秦強表示，「榮家就是長輩的家」，住民走出戶外享受田園樂趣，不僅能夠促進長輩的身心健康，還能讓他們在開心的氛圍中享受生活。

屏東榮家舉辦別開生面的拔花生微旅行，讓長輩們在暖冬陽光下，踩著泥土感受土地的溫暖感情，寓意「好事花生、順利吉祥」的好兆頭。（屏東榮家提供）

長輩們拿著工具努力地耙出花生，享受田園樂趣。（屏東榮家提供）

