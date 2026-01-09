屏東榮家房戶長宣誓就職 展現服務精神

記者孫建屏／綜合報導

屏東榮家昨（8）日舉辦「115年新任房、戶長頒證暨宣誓典禮」，由家主任李秦強頒發當選證書給12位新任房、戶長，這群由住民長輩「一票一票投出來」的新任房、戶長，將在未來一年內擔任榮家與住民間的重要溝通橋梁，並協助推動各項服務工作，展現「自己的家自己顧」的民主自治精神。

李秦強在典禮中除恭賀當選人外，更特別肯定這群「高齡志工」熱心服務的優良傳統，強調榮家就是長輩的家，而房、戶長就是這個大家庭裡的核心志工；榮家的社工與照護人員雖然專業，但房、戶長與住民朝夕相處，能第一時間察覺長輩的需求與細微變化，透過房戶長制度的運作，不僅能落實「以服務代替管理」的理念，更能營造出溫馨、和諧且安全的頤養環境。

屏東榮家各堂隊於去年底即熱烈展開房、戶長選舉作業，長輩們參與踴躍，投票率相當高，過程中展現了高度的民主素養，最終選出12位熱心公益、深獲鄰舍信賴的長輩擔任房長與戶長。

最後，全體新任房、戶長與榮家工作同仁們合影留念，在莊嚴又不失溫馨的氣氛中，共同許下為榮家服務的承諾，期望新的一年屏東榮家能有更多正能量與新氣象。

屏東榮家舉辦「115年新任房、戶長頒證暨宣誓典禮」，透過榮家長輩去年的踴躍投票，共選出12位熱心服務的新任房、戶長。（屏東榮家提供）

屏東榮家家主任李秦強頒發新任房、戶長當選證書。（屏東榮家提供）