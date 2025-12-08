屏東榮家拜會屏科大 深化合作與交流

記者孫建屏／綜合報導

為促進榮民照護與高等教育資源的結合，並提升青年學子對退除役官兵服務工作的認識和參與，屏東榮家家主任李秦強日前拜會國立屏東科技大學，並與校長張金龍相互交流，雙方就未來合作方向達成共識。

拜會過程中，屏東榮家介紹該機構於長期照護、樂齡活動及退除役官兵輔導等方面的服務成果，並期盼透過與屏科大合作，結合社工、健康休閒、老年學、食品營養、動物輔療等相關專業資源，讓長者照護更趨多元與完善。同時，也邀請各系學生至榮家實習，提升學生實務經驗，協助青年學子們完備投入社會服務與高齡照護領域所需的訓練。

張金龍表示，屏科大向來重視在地連結與社會責任，具備跨領域整合優勢，非常樂見與屏東榮家建立長期合作機制，讓學生能在社區服務與高齡照護中實踐USR（大學社會責任）精神。

雙方也就未來合作項目進行初步規劃，包括志工服務、長者關懷活動、專題講座、跨系合作方案與研究計畫等，期望創造互惠共好的合作模式。李秦強指出，希望透過與屏科大攜手，讓更多青年參與長者服務，共同打造更溫馨、安全與支持性的生活環境。

屏東榮家日前拜會屏東科技大學，家主任李秦強（左）與校長張金龍就未來合作方向達成共識。（屏東榮家提供）